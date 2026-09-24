В Бресте около 1,2 тыс. школьников отработали учебную эвакуацию

Профилактические мероприятия организовали во всех районах Брестской области. Руководители предприятий и учреждений образования играют ключевую роль в подготовке и проведении обучающих занятий. В средней школе № 35 администрация совместно с Брестским городским отделом по ЧС отработала взаимодействие в условиях условной чрезвычайной ситуации. Представители Брестской областной организации Белорусского общества Красного Креста показали учащимся, как оказывать первую помощь. Профилактические мероприятия организовали во всех районах Брестской области. Руководители предприятий и учреждений образования играют ключевую роль в подготовке и проведении обучающих занятий. В средней школе № 35 администрация совместно с Брестским городским отделом по ЧС отработала взаимодействие в условиях условной чрезвычайной ситуации. Представители Брестской областной организации Белорусского общества Красного Креста показали учащимся, как оказывать первую помощь.

Всего в школе около 1,5 тыс. учащихся, в первую смену было эвакуировано 1,2 тыс. школьников. "Подобные мероприятия нужны. Знать правила - одно дело, а применять их на практике - другое. В таких реалистичных условиях эвакуации участвовала впервые", - поделилась учащаяся 11-го класса Эвелина Дубина. Всего в школе около 1,5 тыс. учащихся, в первую смену было эвакуировано 1,2 тыс. школьников. "Подобные мероприятия нужны. Знать правила - одно дело, а применять их на практике - другое. В таких реалистичных условиях эвакуации участвовала впервые", - поделилась учащаяся 11-го класса Эвелина Дубина.

Недалеко от школы организовали работу интерактивных тематических площадок. Спасатели напомнили правила поведения при пожарах и других нештатных ситуациях, рассказали о действиях в толпе и показали, как минимизировать травматизм. Всем желающим предложили отработать навыки оказания первой помощи и получить консультацию специалистов.-0-

Фото Виолетты Южаковой Фото Виолетты Южаковой

24 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В средней школе № 35 Бреста имени Маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского прошла учебная эвакуация в реалистичной обстановке, передает корреспондент БЕЛТА.Сегодня в стране проходит Единый день безопасности, главная цель которого - детальное обучение граждан алгоритмам действий при возникновении пожаров, иных нештатных ситуаций на объектах общественного назначения, а также развитие практических навыков оказания первой помощи.Директор школы Ольга Савчук подчеркнула важность практической подготовки. "Безопасность и отработка навыков безопасного поведения - это непрерывный процесс в учреждении образования. В течение всего учебного года ребята изучают теоретическую часть во время тематических мероприятий, просмотра видеороликов, участия в городских акциях, изучения листовок. Но практика показывает, что в любой внештатной ситуации наступает паника. Именно тогда осознается важность практической отработки. Сегодня была именно практическая составляющая. С педагогическим коллективом проведены консультации по правильной эвакуации учащихся. Также учащиеся получили навыки самопомощи и взаимопомощи. Такие мероприятия очень важны. Девизом сегодняшнего мероприятия должны стать слова: безопасность начинается с каждого из нас", - сказала директор.Шестиклассница Кира Никулина отметила, что подобные занятия помогают чувствовать себя увереннее. "Потому что если случится что-то по-настоящему, мы будем знать, как правильно эвакуироваться. Эти знания помогут сделать так, чтобы все прошло хорошо и все были здоровы", - сказала она.Учащаяся 6-го класса Милана Шуляк уверена, что и взрослые, и дети должны хорошо знать правила безопасности, обсуждаем правила безопасности в школе и дома.