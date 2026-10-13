13 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОБЭП Браславского РОВД выявили факт хищения дизельного топлива на сельхозпредприятии района, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.
Установлено, что более 340 л дизельного топлива с трактора предприятия похитил 32-летний слесарь организации. Сумма причиненного ущерба составила более 800 руб.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Правоохранители отметили, что работа по выявлению и пресечению противоправных посягательств на имущество сельхозпредприятий ведется на постоянной основе: проводятся рейдовые мероприятия, мониторинг объектов, разъяснительная работа с трудовыми коллективами.-0-
Регионы
13 октября 2026, 17:10
В Браславском районе слесарь украл более 340 литров дизельного топлива
Фото УВД Витебского облисполкома
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