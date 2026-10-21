В Брагинском районе начальник цеха лесхоза незаконно списал и продал более 23 кубов пиломатериалов 

21 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Брагинском районе 49-летний начальник цеха в лесхозе похитил более 23 кубов пиломатериалов, он незаконно завладел имуществом стоимостью свыше 5 тыс. рублей, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.



Мужчина руководил работой перерабатывающего цеха в лесхозе. "С ноября 2025 года по март 2026-го ежемесячно списывал один и тот же объем лесопродукции на собственные нужды учреждения при отсутствии необходимости в этом. Фактически готовый пиломатериал оставался в лесхозе, чем искажались данные о его наличии. При этом обвиняемый также не обеспечил учет сведений о проданном товаре. Эти условия он создал для беспрепятственного незаконного изъятия имущества учреждения", - рассказали в областной прокуратуре.



Весной мужчина продал искусственно образовавшиеся излишки пиломатериалов - более 23 куб.м. Чтобы скрыть хищения, давал указание подчиненному внести заведомо ложные сведения и записи о количественных характеристиках вывезенного товара, значительно занизив его объемы.



В суде мужчина раскаялся и полностью признал свою вину, а также добровольно возместил причиненный лесхозу ущерб. Смягчающим вину обстоятельством признано нахождение у него на иждивении двоих малолетних детей.



С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Брагинского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.210 УК ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, а также 50 базовых величин штрафа. Кроме того, на два года он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.



Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован апелляционном порядке.-0-