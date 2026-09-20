В Боровлянах ночью искали двух сбежавших воспитанников "SOS - Детской деревни"

Как стало известно, ребята делились со сверстниками своими планами, а 19 сентября около 17.00 уехали на велосипедах и не вернулись.
"Ситуация потребовала незамедлительного реагирования, был развернут ситуационный штаб. В его работе задействовали сотрудников милиции и МЧС, военнослужащих, волонтеров. К поискам привлекли технику, служебных собак и БЛА", - рассказали в УВД.
По информации МЧС, к месту поисков также были направлены силы Республиканского отряда специального назначения "ЗУБР". Пешими группами обследовано 325 га местности, квадрокоптерами - 375 га лесного массива, квадроциклами-багги - 100 км лесных дорог.
Дети были обнаружены 20 сентября около 7.30 сотрудниками РУВД на АЗС вблизи агрогородка Колодищи, в медицинской помощи они не нуждались.-0-