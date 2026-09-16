В Бобруйском районе задержан администратор наркомагазина: изъято более 2 кг марихуаны 

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали 25-летнего жителя Гомельской области, который создал и администрировал интернет-магазин по продаже наркотических средств. Об этом сообщили БЕЛТА в МВД.



Оперативники наркоконтроля Могилевской области при силовой поддержке бойцов ОМОНа задержали в Бобруйском районе 25-летнего жителя Гомельской области.



Молодой человек создал и администрировал интернет-магазин, через который распространял запрещенное вещество по Могилевской и Гомельской областям. При нем, в тайниках, а также по месту жительства обнаружено и изъято более 2 кг марихуаны, оборудование для выращивания конопли, фасовочные материалы. Преступный бизнес продлился менее трех недель.



Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный наркосбыт. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.-0-