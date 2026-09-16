16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали 25-летнего жителя Гомельской области, который создал и администрировал интернет-магазин по продаже наркотических средств. Об этом сообщили БЕЛТА в МВД.
Оперативники наркоконтроля Могилевской области при силовой поддержке бойцов ОМОНа задержали в Бобруйском районе 25-летнего жителя Гомельской области.
Молодой человек создал и администрировал интернет-магазин, через который распространял запрещенное вещество по Могилевской и Гомельской областям. При нем, в тайниках, а также по месту жительства обнаружено и изъято более 2 кг марихуаны, оборудование для выращивания конопли, фасовочные материалы. Преступный бизнес продлился менее трех недель.
Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный наркосбыт. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.-0-
Регионы
16 сентября 2026, 13:01
В Бобруйском районе задержан администратор наркомагазина: изъято более 2 кг марихуаны
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