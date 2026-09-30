В Берестовице учащихся заселили в общежитие во время ремонта, вмешалась прокуратура

30 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Берестовице в общежитии колледжа учащиеся вынужденно жили во время ремонта, прокуратура потребовала устранить нарушение. Об этом сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.



Прокуратура Берестовицкого района в ходе проверки установила факты грубого нарушения законодательства, регламентирующего порядок содержания и эксплуатации жилых помещений в общежитии колледжа, а также прав несовершеннолетних на надлежащие условия проживания. В ходе проверки выявлено, что в жилых помещениях на 5-м этаже общежития непосредственно в период нахождения там учащихся велись ремонтные работы. Вследствие этого комнаты находились в непригодном для проживания состоянии, отмечены значительные повреждения стен, покрытия пола и санитарно-технического оборудования.



Как установлено, с 7 сентября 2026 года по настоящее время 38 учащихся колледжа, в том числе несовершеннолетние, были заселены и вынужденно проживали в ненадлежащих санитарных условиях. Допущенные руководством учреждения образования нарушения законодательства носят явный характер, существенно ущемляют законные права учащихся и создают прямую угрозу их жизни и здоровью.



По результатам проверки прокуратура Берестовицкого района потребовала незамедлительно устранить выявленные нарушения, обеспечить безопасные условия для проживания детей и привлечь виновных должностных лиц к установленной законом ответственности. Наведение порядка в общежитии поставлено на контроль.-0-