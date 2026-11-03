В Беларуси задержали иностранного хакера за распространение вредоносного ПО

3 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Могилевской области завершило расследование уголовного дела в отношении 21-летнего иностранца, который в течение месяца в составе группы лиц использовал и распространял вредоносные программы. Они предназначались для взлома устройств, функционирующих на операционной системе Android. Об этом БЕЛТА сообщили в УСК по Могилевской области.



Установлено, что обвиняемый уже совершал аналогичные преступления на территории России, где в отношении него было возбуждено уголовное дело и применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. В попытке избежать ответственности молодой человек скрылся в Беларуси, продолжил преступную деятельность. Его задержали правоохранители. Следователи выяснили, что совместно с неустановленными лицами молодой человек через вредоносное программное обеспечение "заразил" не менее 487 устройств жителей России. Помимо этого, установлены трое жителей Беларуси, которым причинен вред. Преступная схема заключалась в распространении вредоносных программ, они имитировали интерфейс официального приложения "VK Видео" и маскировались под видеозаписи с мест ДТП.



Согласно заключению эксперта, используемый нарушителем софт позволял обходить защиту устройств, автоматически собирать, обрабатывать и копировать информацию без согласия владельцев и являлся вредоносным.



В ходе предварительного расследования проведены обыски по месту жительства фигуранта и его сожительницы, изъяты компьютерная техника и мобильные устройства. Проведены осмотры компьютерной информации, назначены судебные компьютерно-технические экспертизы. Обвиняемый признал вину и заявил о желании заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.



По результатам расследования действия 21-летнего молодого человека квалифицированы следствием по трем статьям Уголовного кодекса: ч.1 ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации), ч.2 ст.352 (неправомерное завладение компьютерной информацией), ч.2 ст.354 (использование, распространение либо сбыт вредоносных компьютерных программ или специальных программных или аппаратных средств).



С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование эпизодов, связанных с причинением вреда гражданам Беларуси, завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд. Материалы по фактам противоправных действий в отношении жителей Российской Федерации выделены в отдельное производство.



Для всестороннего, полного и объективного расследования направлены поручения компетентным учреждениям юстиции РФ об установлении личностей пострадавших пользователей. Кроме того, принимаются меры по получению сведений от компетентных органов иностранных государств для проверки дополнительных эпизодов предполагаемой преступной деятельности обвиняемого.-0-