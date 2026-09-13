В Барановичском районе спасатели вывели из леса заблудившуюся пожилую женщину





На линию 112 поступило сообщение от сотрудников милиции о необходимости оказания помощи в поиске пропавшей пенсионерки, которая 11 сентября ушла в лес за грибами вблизи деревни Деколы и домой не вернулась. Мобильного телефона у женщины с собой не было. Для поисков были задействованы 18 единиц техники и 71 человек, из них 11 единиц техники и 37 работников МЧС.





Днем 13 сентября работники МЧС совместно с волонтерами нашли пожилую женщину в лесном массиве недалеко от вышеуказанного населенного пункта. Спасенную передали бригаде скорой медицинской помощи, она госпитализирована.-0-

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе спасатели пришли на помощь заблудившейся женщине. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.