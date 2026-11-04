В Барановичах завершают строительство детского сада в молодом микрорайоне 

4 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах строительство детского сада на 280 мест завершат к концу 2026 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома Наталья Калиновская.



В Брестской области в текущем учебном году функционируют 424 детских сада и 129 учреждений образования с дошкольными группами. Их посещают более 47,7 тыс. детей. "Последние шесть лет мы активно строили детские сады. Открывшийся сегодня в Бресте десятый по счету с 2021 года. Дополнительно создали более 1,5 тыс. мест для дошколят. Вместимость учреждений дошкольного образования позволяет принимать больше детей. При этом есть сады, в которых остаются свободные места", - отметила Наталья Калиновская. В минувшей пятилетке новые детские сады были открыты в Бресте, Жабинке, Пинске, Столине, Кобрине, Иваново.



В юго-западном регионе акцент делают на обеспечение садами в шаговой доступности. "Детский сад в барановичских Боровках планируем открыть в середине декабря. Он построен в новом микрорайоне, где поселились молодые семьи. Для них очень важно, чтобы детский сад был рядом с домом, - это удобно для родителей. Кроме того, обеспечиваем малышей местами и через строительство начальных школ с дошкольными группами. Так, в следующем году планируется к сдаче в эксплуатацию школа-сад в деревне Тельмы-1 в Брестском районе", - перечислила начальник главного управления по образованию. Помимо этого, в нынешнем году начато строительство детского сада на улице Лейтенанта Рябцева в Бресте на 190 мест.



В областном центре сегодня в преддверии 7 ноября открыли уникальный для региона детский сад, рассчитанный на 190 мест. Он разместился в одноэтажном здании с нестандартной архитектурно-планировочной концепцией. Внутри обустроены многофункциональные помещения без перегородок с разделением на трансформируемые зоны. Панорамные окна в пол обеспечивают максимальное естественное освещение.-0-