



Обвиняемый был заместителем директора одного из предприятий региона. Он на протяжении шести лет получал от представителей иностранного индивидуального предпринимателя взятки. Общая сумма составила более 484 тыс. рублей. Деньги передавались за содействие в обеспечении поставок продукции промышленного производства в адрес предпринимателя. Кроме того, обвиняемый под предлогом выезда в служебную командировку в Москву поехал в Челябинск за взяткой. В качестве командировочных расходов им было получено от предприятия более 3,3 тыс. рублей.





Суд Барановичского района и Барановичей вынес обвинительный приговор. На основании ч.1 и ч.3 ст.430, ч.1 ст.209 УК по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на девять лет шесть месяцев со штрафом в размере 2 тыс. базовых величин (90 тыс. рублей) и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, юридически значимых действий, на 5 лет.





В пользу предприятия взыскали возмещение имущественного вреда на сумму командировочных расходов. В соответствии с ч.1 ст.46-1 УК применена специальная конфискация денежных средств, добытых преступным путем. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

26 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичская межрайонная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 62-летнего местного жителя. Ему инкриминированы получение взятки в особо крупном размере и мошенничество, об этом сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.