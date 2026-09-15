Установили инвалидность, пересчитали пенсию: в Калинковичском районе прокуратура помогла пенсионерке 

15 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. По требованию прокуратуры Калинковичского района восстановлены социальные права пенсионерки - ей установлена инвалидность, произведен перерасчет пенсии. Об этом сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.



Прокурорские работники посетили по месту жительства людей, ранее пострадавших от семейного насилия. При мониторинге установлено, что 67-летняя жительница из-за заболевания имела трудности в передвижении и самостоятельном обслуживании. Супруг за домашнее психологическое насилие в отношении нее в конце 2025 года был привлечен к ответственности по ч.2 ст.10.1 КоАП. Пенсионерка пожаловалась прокурорским работникам на супруга и рассказала, что он систематически беспричинно пристает к ней, оказывает психологическое давление. В беседе попросила помощи в сборе документов, чтобы попасть в социальное учреждение.



Выяснилось, что при наличии явных тяжелых заболеваний опорно-двигательной системы женщина не имела группы инвалидности и самостоятельно не могла ее получить.



"С учетом реальной тяжелой жизненной ситуации прокурор Калинковичского района в территориальный центр социального обслуживания населения направил информацию о необходимости оказания социальной и медицинской помощи пожилой женщине. Как результат - пенсионерке оформлена I группа инвалидности", - рассказали в службе информации. Женщине пересчитали пенсию с учетом доплаты по инвалидности. В настоящий момент за ней ухаживает соцработник - пять дней в неделю по четыре часа.



Как добавили в прокуратуре, женщину поставили на очередь для направления в социальный пансионат, где для нее будут и комфортные условия проживания, и круглосуточный уход.-0-