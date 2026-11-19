Ранний выезд, десятки рейсов, плотный транспортный поток и пассажиры, которые спешат по своим делам. Для водителей маршруток и другого коммерческого транспорта - это привычная ситуация. Но если за смену человек проводит за рулем слишком много времени, усталость может сказаться на его внимании и реакции. А значит, под угрозой оказывается безопасность всех, кто находится в салоне и на дороге. Корреспондент БЕЛТА пообщалась с начальником УГАИ ГУВД Мингорисполкома полковником милиции Сергеем Бабичем, узнала, как контролируют соблюдение режима труда и отдыха водителей, и отправилась в профилактический рейд вместе с инспекторами дорожно-патрульной службы.

С 16 по 27 ноября в Беларуси проходит республиканская профилактическая акция, направленная на предупреждение ДТП с участием транспорта, осуществляющего коммерческие перевозки пассажиров и грузов. В Минске сотрудники Госавтоинспекции работают совместно с представителями Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций. В центре внимания - графики работы водителей, порядок допуска на линию и техническое состояние автомобилей. "В результате неправильно выбранной дистанции произошло столкновение с впереди идущим транспортным средством. Но за этим может стоять целая вереница событий, которые повлияли на ДТП. В первую очередь это может быть нарушение режима труда и отдыха", - объясняет Сергей Бабич. С 16 по 27 ноября в Беларуси проходит республиканская профилактическая акция, направленная на предупреждение ДТП с участием транспорта, осуществляющего коммерческие перевозки пассажиров и грузов. В Минске сотрудники Госавтоинспекции работают совместно с представителями Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций. В центре внимания - графики работы водителей, порядок допуска на линию и техническое состояние автомобилей. "В результате неправильно выбранной дистанции произошло столкновение с впереди идущим транспортным средством. Но за этим может стоять целая вереница событий, которые повлияли на ДТП. В первую очередь это может быть нарушение режима труда и отдыха", - объясняет Сергей Бабич.





Усталость за рулем: когда обычная поездка становится опасной





Утомление не всегда заметно со стороны. Водитель может не сразу осознавать, что хуже оценивает дорожную обстановку, позднее реагирует на изменения потока и рискует потерять контроль над автомобилем.





По словам Сергея Бабича, водитель маршрутного такси может выходить на линию около 6.00, а заканчивать работу в 22.00-23.00. При этом длительные перерывы, позволяющие полноценно восстановить силы, предусмотрены не всегда. "Мы не раз фиксировали случаи, когда водители такси, особенно ночью и ближе к утру, засыпали прямо на дороге, в том числе в городской черте. Казалось бы, здесь всего несколько минут от светофора до светофора, но такое происходило", - рассказывает начальник столичной Госавтоинспекции.

Даже кратковременная потеря внимания может привести к выезду на встречную полосу, столкновению или наезду на препятствие. Если в автомобиле находятся пассажиры, последствия могут затронуть сразу несколько человек. Поэтому ответственность за безопасность нельзя возлагать только на водителя. Она начинается с организации перевозок: должностные лица должны составлять графики с учетом установленных требований, контролировать состояние работников и не допускать на линию тех, кто не готов выполнять профессиональные обязанности. Даже кратковременная потеря внимания может привести к выезду на встречную полосу, столкновению или наезду на препятствие. Если в автомобиле находятся пассажиры, последствия могут затронуть сразу несколько человек. Поэтому ответственность за безопасность нельзя возлагать только на водителя. Она начинается с организации перевозок: должностные лица должны составлять графики с учетом установленных требований, контролировать состояние работников и не допускать на линию тех, кто не готов выполнять профессиональные обязанности.





Сергей Бабич привел пример водителя трактора, которого сотрудники ГАИ выявили в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам начальника управления, этот случай заставляет задуматься не только о поведении самого водителя, но и о том, как ответственные лица контролируют допуск работников к управлению техникой.





Сколько часов можно находиться за рулем?





Допустимая продолжительность управления зависит от графика работы. Как пояснили в ГАИ, при пятидневной рабочей неделе водитель может находиться за рулем девять часов, а при согласовании с профсоюзом - до десяти. При иных графиках, например при работе два через два, предельная продолжительность управления составляет 12 часов. Во время рейда инспекторы могут уточнить, когда водитель выехал на линию и сколько времени уже работает. Если возникают подозрения в нарушении установленного режима, у него берут объяснения, проверяют сведения и устанавливают обстоятельства.

Важный источник сведений - видеорегистраторы и республиканская система мониторинга общественной безопасности. Маршрутные такси и автомобили такси должны быть оборудованы исправными регистраторами. Отсутствие устройства, его неисправность или непредоставление записей могут стать основанием для рассмотрения вопроса об исключении автомобиля из реестра транспортных средств, допущенных к пассажирским перевозкам. В таком случае продолжать работу на линии он не сможет. Важный источник сведений - видеорегистраторы и республиканская система мониторинга общественной безопасности. Маршрутные такси и автомобили такси должны быть оборудованы исправными регистраторами. Отсутствие устройства, его неисправность или непредоставление записей могут стать основанием для рассмотрения вопроса об исключении автомобиля из реестра транспортных средств, допущенных к пассажирским перевозкам. В таком случае продолжать работу на линии он не сможет.





За нарушение установленного режима труда и отдыха на водителя, выполняющего автомобильную перевозку, может быть наложен штраф от 5 до 25 базовых величин. При этом, подчеркивают в ГАИ, проверять необходимо не только непосредственных исполнителей, но и тех, кто организует перевозки и отвечает за выпуск транспорта.





Что проверяют перед выходом на маршрут?





Во время профилактического рейда корреспондент БЕЛТА пообщалась с водителем маршрутного транспорта Сергеем. По его словам, протяженность маршрута составляет около 100 км, а в расписании предусмотрены перерывы между рейсами. На одной из остановок водитель может находиться примерно час. "У нас есть перерыв и между рейсами. Вот даже сюда приезжаю - час стою. В режим труда и отдыха мы полностью вписываемся", - говорит Сергей.

Перед выходом на линию водитель проходит проверку у механика и медицинский осмотр. "У нас механик проверяет состояние машины, а после идем к доктору в медпункт и ставим отметку о хорошем самочувствии", - пояснил он. Говоря о причинах недавних аварий с участием маршрутных такси, собеседник отметил, что однозначно определить их сложно. Среди возможных факторов он назвал невнимательность и погодные условия. Перед выходом на линию водитель проходит проверку у механика и медицинский осмотр. "У нас механик проверяет состояние машины, а после идем к доктору в медпункт и ставим отметку о хорошем самочувствии", - пояснил он. Говоря о причинах недавних аварий с участием маршрутных такси, собеседник отметил, что однозначно определить их сложно. Среди возможных факторов он назвал невнимательность и погодные условия.





Во время рейдов сотрудники ГАИ и Транспортной инспекции проверяют документы, соблюдение графиков, порядок допуска к перевозкам и техническое состояние автомобилей. Особое внимание уделяют рулевому управлению, тормозной системе, шинам и колесам, световым приборам и запорным устройствам. "Здесь не может быть мелочей. Нужно обращать внимание на состояние узлов и механизмов, которые являются основополагающими в автомобиле", - подчеркивает Сергей Бабич.





Такая проверка важна не только для соблюдения формальных требований. Неисправные тормоза, проблемы с рулевым управлением или неподходящие шины могут существенно осложнить ситуацию, если на дороге потребуется экстренно остановиться или изменить направление движения.





Что важно помнить пассажиру?





Безопасность поездки зависит и от поведения тех, кто находится в салоне. В такси необходимо пристегиваться ремнем, в том числе на заднем сиденье. В маршрутном транспорте, оборудованном ремнями, ими также следует пользоваться. Если конструкция автомобиля не предусматривает перевозку стоя, ехать таким образом нельзя.

При резком торможении или маневре незафиксированный пассажир может упасть, удариться о поручни или других людей и получить травмы. "Такие случаи мы тоже не раз фиксировали. При резком торможении или маневрировании падение может привести к травмам", - отмечает начальник управления ГАИ. При резком торможении или маневре незафиксированный пассажир может упасть, удариться о поручни или других людей и получить травмы. "Такие случаи мы тоже не раз фиксировали. При резком торможении или маневрировании падение может привести к травмам", - отмечает начальник управления ГАИ.





В плотном городском потоке водителю иногда приходится реагировать на ситуацию мгновенно. Поэтому пассажиру важно не только рассчитывать на профессионализм человека за рулем, но и самому соблюдать правила безопасности.





Общая ответственность за безопасную поездку





Профилактическая акция продлится до 27 ноября. Госавтоинспекция совместно с Транспортной инспекцией продолжит рейды, направленные на выявление нарушений режима труда и отдыха, порядка допуска к перевозкам и требований к техническому состоянию транспорта. При обнаружении нарушений будут приниматься меры в отношении водителей и ответственных должностных лиц.

Сергей Бабич призывает граждан сообщать о случаях опасного поведения водителей и очевидных нарушениях. Сделать это можно по телефону 102 или через чат-бот МВД в Telegram. Отдельная ответственность лежит на работодателях и организаторах перевозок. Дополнительный рейс или стремление выполнить план не должны становиться причиной переработки. Сергей Бабич призывает граждан сообщать о случаях опасного поведения водителей и очевидных нарушениях. Сделать это можно по телефону 102 или через чат-бот МВД в Telegram. Отдельная ответственность лежит на работодателях и организаторах перевозок. Дополнительный рейс или стремление выполнить план не должны становиться причиной переработки.





Если водитель не успевает восстановить силы, риск на дороге возрастает, причем последствия могут оказаться гораздо серьезнее любой экономической выгоды. "Режим труда и отдыха нужен не просто для того, чтобы предоставить водителю свободное от работы время. Он дает возможность восстановить силы перед выполнением профессиональных обязанностей. Нарушение этого режима приводит к утомлению, а в худшем случае - к засыпанию за рулем", - подчеркивает Сергей Бабич.