Усилить профилактику киберпреступлений. Кубраков о задачах для милиции Витебской области





С участием руководителя ведомства на заседании обсудили противодействие киберперступности, борьбу с незаконным оборотом наркотиков и профилактику потребления запрещенных веществ, а также работу оперативно-дежурных служб ОВД региона и их оснащенность.





Для противодействия наркоугрозе Иван Кубраков поручил сформировать крепкую команду. "Не будет сплоченной команды - не будет ничего. Во всем должно быть чувство локтя и корпоративность, единая команда, взаимовыручка и общая ответственность за результат", - указал он на направления, где следует работать усерднее.





Глава ведомства поинтересовался количеством групп быстрого реагирования, отдельно акцентировал внимание на контроле за личным составом, а также отметил важность повышения навыков сотрудников, проведения тренировок по действиям в особых условиях, и для этого рекомендовал максимально использовать имеющиеся средства защиты зданий ОВД.

По профилактике киберпреступлений, по словам начальника УВД Витебского облисполкома Александра Купчени, в регионе усилят взаимодействие с банковским сектором и профилактические мероприятия среди населения. По профилактике киберпреступлений, по словам начальника УВД Витебского облисполкома Александра Купчени, в регионе усилят взаимодействие с банковским сектором и профилактические мероприятия среди населения.





Министр внутренних дел вручил награды и погоны специальных званий отличившимся сотрудникам.





Также в пресс-службе МВД отметили, что схожие вопросы рассмотрели в УВД Минского облисполкома на заседании с участием замминистра внутренних дел - начальника криминальной милиции Геннадия Казакевича. Он отметил, что милиция области вошла в число лидеров в стране по линии наркоконтроля - здесь высокие показатели раскрываемости преступлений, связанных с незаконным оборотом и сбытом запрещенных веществ. Вместе с тем правоохранителям следует усилить профилактическую работу с наркозависимыми, а самым эффективным в этом вопросе замминистра назвал индивидуальный подход.-0-





Фото МВД

20 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске министр внутренних дел Иван Кубраков принял участие в заседании коллегии УВД облисполкома и обозначил актуальные задачи для милиции северного региона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в МВД.