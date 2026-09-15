Ущерб превысил 2,5 млн рублей. В Минске вынесен приговор группе кибермошенников 

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска постановил приговор в отношении пяти ранее судимых участников организованной группы. Они признаны виновными в мошенничестве и хищении средств путем модификации компьютерной информации, суммарный ущерб превысил 2,5 млн рублей. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском суде.



Объем материалов уголовного дела составил более 400 томов. Допрошено более 1,7 тыс. свидетелей и потерпевших. Суд удовлетворил около 1,5 тыс. гражданских исков о возмещении имущественного и морального вреда.



Преступная схема была устроена таким образом, что обвиняемые подыскивали "дропов" - граждан, которые за материальное вознаграждение распространят реквизиты банковских карточек и счетов, с последующей их передачей одному из обвиняемых. Полученные реквизиты направлялись "заливщику" - лицу, находящемуся за границей, который переводил похищенные средства на банковские карточки и счета. После поступления денег на банковские карточки "дропов" обвиняемые обналичивали их через банкоматы, меняли на цифровые знаки (токены).



В рамках преступления, предусмотренного ст. 209 УК, участники организованной группы на различных интернет-площадках размещали объявления о сдаче в аренду квартир. Они убеждали клиентов внести предоплату для бронирования, после чего переставали выходить на связь. В рамках преступления, предусмотренного ст. 212 УК, участники группы, представлявшись сотрудниками банков Беларуси или иными компетентными специалистами, под вымышленными предлогами, в том числе под предлогом предотвращения хищения денежных средств, звонили потерпевшим с целью завладения конфиденциальной и персонализированной информацией для получения доступа к их счетам. Имели место случаи установки потерпевшими приложений удаленного доступа на принадлежащие им электронные устройства или гаджеты; переход по фишинговым ссылкам с целью "получения денег", "подтверждения доставки" или "уточнения адреса".



Суд признал обвиняемых виновными в инкриминируемых преступлениях, совершенных организованной группой в крупном и особо крупном размерах. Обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет 6 месяцев до 10 лет со штрафом в размере от 8,5 тыс. до 22 тыс. рублей.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-