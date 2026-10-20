Ущерб превысил 180 тыс. рублей. Пособника аферистов задержали в Гомельской области

20 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники по противодействию киберпреступности Гомельской области выявили 19-летнего иностранца, который приехал в Беларусь для оказания содействия мошенникам. Об этом сообщили БЕЛТА в МВД.
Как выяснилось, молодой человек по указанию куратора собирал банковские карты, оформленные на дропов (подставных лиц), обналичивал через банкоматы похищенные у людей деньги и передавал нанимателю через закладки.
Выйти на след пособника аферистов удалось после обращения в милицию 59-летнего жителя Ельска. Ему поступил звонок якобы от сотрудников ФСЗН. Под предлогом перерасчета трудового стажа мужчину убедили установить на смартфон приложение удаленного доступа. Житель райцентра выполнил инструкции, и с его счета пропали все сбережения.
"По аналогичной схеме были обмануты еще двое жителей Минской и Витебской областей. Общая сумма ущерба превысила 180 тыс. рублей", - рассказали в МВД.
Следователи возбудили уголовное дело за хищение путем модификации компьютерной информации. Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.-0-