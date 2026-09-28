28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Об устранении аварии на ул.Жуковского корреспонденту БЕЛТА сообщили в РУП "Минскэнерго".
Как сообщалось ранее, 27 сентября в Минске на ул.Жуковского произошла авария на теплосетях. По информации "Минскэнерго", к 23.10 были завершены сварочные работы на поврежденном участке. После этого стартовал этап заполнения тепловой сети и ее включения в работу. Подача горячей воды потребителям была восстановлена около полуночи.
Сегодня специалисты филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" приступили к герметизации и закрытию тепловой камеры с соблюдением всех технологических требований. Далее последует засыпка котлована и уплотнение грунта.
Благоустройство дворовой территории будет выполнено в течение нескольких дней - с восстановлением дорожного покрытия и элементов благоустройства в зоне проведения земляных работ.
На предприятии напомнили, что вопрос материального ущерба для жителей будет урегулирован в штатном порядке. У РУП "Минскэнерго" действует договор страхования гражданской ответственности на случаи нештатных ситуаций. В соответствии с ним будет проведена оценка ущерба и компенсированы затраты. Каждый случай будет рассмотрен в индивидуальном порядке.-0-
Регионы
28 сентября 2026, 11:58
Ущерб будет оценен и компенсирован - "Минскэнерго" отчиталось об устранении аварии на ул.Жуковского
Скриншот видео РУП "Минскэнерго"
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