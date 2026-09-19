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Урожай с избытком и помидоры по 1,5 рубля. Как прошел старт ярмарок в Минске

Опубликовано:

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Регионы
19 сентября 2026, 20:45

Урожай с избытком и помидоры по 1,5 рубля. Как прошел старт ярмарок в Минске

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В столице стартовал сезон ярмарок выходного дня, на которые фермеры со всей страны привозят свою лучшую продукцию на продажу. Купить можно не только продукты, но и ароматный букет цветов или фигурки ручной работы. Отведать урожай традиционно съезжаются не только минчане, но и знающие белорусы из других городов. Главных точек две: возле "Чижовка-арены" и Дворца спорта, а кроме них ярмарка работает в каждом районе. Корреспонденты БЕЛТА побывали на двух точках, попробовали необычные лакомства и узнали о ценах. 

Около "Чижовка-арены"

Эту площадку покупатели выбирают из-за огромного ассортимента. По словам начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елены Нагорной, сегодня на ней насчитывается более 200 участников. "Для продавцов это проверенная площадка, на Чижовке большой покупательский трафик - это ежегодно самая большая точка, а межсезонье - время, когда овощами запасаются впрок. Можно купить любимый сорт, поторговаться - цены динамичные, меняются к концу проведения ярмарки и часто становятся ниже. Площадка для торговли здесь предоставляется на безвозмездной основе. Для участия нужна справка от исполнительных органов, которая подтвердит, что ваша продукция выращена на территории страны лично вами. Ярмарки полюбились жителям столицы, потому что есть и возможность доставки - так волонтеры ТЦСОН помогают маломобильным гражданам. Также они помогают пенсионерам, ветеранам, которые приходят сюда, - приобретенную продукцию довезут до дома на автомобиле", - рассказала она.
Палаток действительно очень много - три длинных ряда, и гостей немало. Они активно спрашивают о сортах и уходят с полными тележками. Например, продавец Евгений Кузавка рассказал, что за час уже раскупили помидоры "Мадрид" и "Бычье сердце". "Они вкусные, сладкие и мясистые. Есть еще "Макан", "Матиас" и другие. Довольны урожаем картофеля, есть и свежий огурчик. Участвуем ежегодно уже много лет подряд. На ярмарках всегда больше места, чтобы разложить и показать людям весь свой товар - на других место ограничено. А осенью овощей всегда много, это особенно актуально", - считает продавец. 
Еще один участник Сергей Белов подтвердил, что урожай в этом году, несмотря на аномальную жару, шикарный - овощей с избытком. "Больше всего выросло капусты, думаем, как ее продать. Самый ходовой товар - грунтовые томаты. Они у меня очень дешевые всего по 1,5 рубля, голландского сорта "Дина". В целом, в этом году цены на них ниже обычного. Стремимся скорее не заработать, а поднять настроение людям своей продукцией", - отметил он.

В палатке Эммы Чечеткиной можно попробовать огромное количество солений - среди них перец, чеснок и отдельно его маринованные стрелки. Но самым интересным оказалось сахарное арбузное варенье производства мамы собеседницы. Все можно лично оценить на вкус. "Чаще всего берут чеснок, капусту и иван-чай с разными травами, которые сами растим и собираем. Много чего перепробовала, перед тем как оказаться на Чижовке: социальные сети, площадки в торговых центрах, но здесь продается лучше всего", - заметила девушка.

Охотно берут и мясную продукцию. Анастасия Криваченок из Бегомля торгует колбасами, салом и другими лакомствами из свинины и индейки. "У нас свое хозяйство, все коптим сами. Чаще всего покупают кровяную колбасу, сальтисоны из печени", - добавила она.
Но на ярмарке можно приобрести не только съестное. Свои прелестные фигуры из дерева продает Николай Тарасик. Он организовал целую поляну, мимо которой сложно пройти. "Пару лет назад начал заниматься творчеством, после переезда из другой страны, руки соскучились по дереву. Раньше делал столы, скамейки, бани, а сейчас набираюсь мастерства. Людям нравятся мои работы, их положительная реакция меня заряжает, иногда даже дарю свои поделки. А еще я, можно сказать, живу в лесу. Иногда хожу за грибами, знаю места: собрал лисичек и продаю по 10 рублей за килограмм", - пояснил автор. К слову, это в несколько раз меньше, если сравнивать со стоимостью в продуктовых магазинах. 

Папа Юрий Полтус пришел на ярмарку с сыном и дочкой. "Из года в год покупаем мясо, оно здесь очень вкусное. А потом походили, посмотрели и выбрали что-то еще, так взяли еще лука, морковки, зелени. Грех не воспользоваться такой возможностью! На ярмарках все дешевле, чем в магазине. Обязательно приезжаем раз в неделю, пока проводится - дети правильно питаются домашней продукцией", - радуется он.

В большом пакете Надежды Петровны - любимые груши, морковка, томаты и свекла. "Для меня поход на ярмарку - способ выбрать свой продукт, считаю, что цены очень демократичные, поэтому такое большое количество людей сегодня. Изначально пришла за свеклой, такую вкусную не достать в магазине, буду варить из нее борщ", - сказала она.

Основная площадка для торговли будет работать еженедельно по субботам и воскресеньям с 8 утра до 16 вечера - попробовать свежие и полезные фрукты и овощи может каждый.

Возле Дворца спорта

Эта площадка хоть и не с таким большим ассортиментом, но выигрывает благодаря своему местоположению в центре города и уже давно знакома белорусам. Как рассказала заместитель начальника главного управления - начальник отдела торговли и услуг главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Элла Жовтко, сегодня на ярмарке около 30 продавцов. 
"Здесь представлены овощи, рыба, продукция "Бегоспищепрома" и "Белкоопсоюза", консервных заводов. К следующей ярмарке территория уже будет полностью предоставлена в наше распоряжение, в этот раз были ограничены из-за спартакиады, которая проходила рядом. В октябре максимально заполним пространство, добавим больше представителей мясомолочной промышленности и пригласим больше продавцов", - отметила заместитель начальника.

В целом, если место привычное и цените время, здесь тоже есть из чего выбрать. Особенно большие очереди к мясной палатке и точке у пасечников, с пустыми руками не уйдешь. 

Сергей Симанков из Верхнедвинского района - пчеловод в третьем поколении. "Пчеловодством занимались дедушка, отец, а я продолжил семейное дело. В этом году получился отменный липовый мед, а еще гречишный - в нашем колхозе выращивают крупу. Широко представлено лесное разнотравье. Для покупателей есть пыльца, перга и прополис, которые принимают для поднятия иммунитета", - перечислил мужчина.
В "арсенале" Владимира Левданского из Давыд-Городка - насыщенная клюква по 8,5 рублей за килограмм, которая стала у него самым ходовым продуктом. "Хорошо росла картошка в этом году, на полив уходило большое количество воды, но это того стоило. Больше всего сортов у нас помидоров - вкусные, эксклюзивные, один из таких - "Мечта Алисы", продаем с супругой по 7 рублей", - уточнил он. 

Елена Ивановская и муж Александр не могут оставаться равнодушными к работе белорусов и всегда приходят их поддержать, закупаясь на ярмарках. "Это очень тяжелый труд, хочется помочь, поддержать и приобрести действительно качественную продукцию. Не скажу, что ее нельзя найти в магазинах, но, конечно, больше доверия к тем, кто выращивает ее самостоятельно - она всегда свежая и качественная. Чаще всего приезжаем ко Дворцу спорта, очень удобно добираться от "Минск-Арены", надеемся, что площадка расширится и ярмарка здесь будет проходить чаще. Сегодня среди наших покупок - перец по 4 рубля, капуста по рублю, в продуктовых дороже", - отмечает посетительница.
Но расположение в центре - не единственная причина, почему люди приходят сюда. Например, Галина Гусева во время покупок подметила и вежливость и теплоту торговцев. "Приходить сюда очень удобно - вышла из транспорта и пошла за продуктами! А продавцы такие, как будто их специально отбирают, все подскажут и помогут. До этого купила клюкву, томаты. А сейчас отдала 10 рублей за целую сетку перцев и зелень. Жду, пока родственники встретят и помогут донести все домой", - рассказала пенсионерка.

Другие районные площадки будут работать еженедельно по субботам и воскресеньям с 10:00 до 16:00 до 6 декабря.

Фото Татьяны Матусевич,
БЕЛТА.-0-
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Минск репортаж ярмарка
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