Урожай прямо к дому. Как волонтеры БРСМ "Доброе сердце" помогают в Гомеле пожилым заготавливать овощи





Ровно в назначенное время студенты были в условленном месте. Небольшой инструктаж от секретаря первичной организации БРСМ Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины Евгения Шаповалова, выдача одежды и перчаток - и ребята разошлись по разным участкам ярмарки. Каждый волонтер - в узнаваемой ярко-синей куртке с надписями "Доброе сердце" и ГГУ имени Ф.Скорины.

У прилавков с овощами нового урожая, которые буквально еще вчера собраны с гряд, многолюдно. Наливные яблоки, сочные груши, гроздья спелого винограда, горы томатов и перца, янтарный мед - сплошное искушение приобрести больше, чем планировалось, особенно для людей пенсионного возраста. У прилавков с овощами нового урожая, которые буквально еще вчера собраны с гряд, многолюдно. Наливные яблоки, сочные груши, гроздья спелого винограда, горы томатов и перца, янтарный мед - сплошное искушение приобрести больше, чем планировалось, особенно для людей пенсионного возраста.

Гомельчанка Лидия Аркадьевна прикупила 25 кг картофеля, самостоятельно довезти овощи было тяжеловато, поэтому с благодарностью приняла помощь волонтеров. Она живет неподалеку и уже второй раз за утро приходит на ярмарку: сразу отнести домой все, что наметила купить, хозяйственная горожанка не может, поэтому задачу по заготовке овощей разделила на несколько действий. В этот маршрут приобрела мешок картошки. Гомельчанка Лидия Аркадьевна прикупила 25 кг картофеля, самостоятельно довезти овощи было тяжеловато, поэтому с благодарностью приняла помощь волонтеров. Она живет неподалеку и уже второй раз за утро приходит на ярмарку: сразу отнести домой все, что наметила купить, хозяйственная горожанка не может, поэтому задачу по заготовке овощей разделила на несколько действий. В этот маршрут приобрела мешок картошки.

"Такие ярмарки очень важны для городских жителей, особенно для пенсионеров. Дачи нет, поэтому на ярмарке все покупаю. Я тут живу неподалеку - просто красота. Сначала с самого утра за луком ходила, отнесла домой, прихватила тележечку, чтобы картошку купить. Взяла сеточку 25 кг по 70 копеек за килограмм, все очень доступно для нас", - делится она. "Такие ярмарки очень важны для городских жителей, особенно для пенсионеров. Дачи нет, поэтому на ярмарке все покупаю. Я тут живу неподалеку - просто красота. Сначала с самого утра за луком ходила, отнесла домой, прихватила тележечку, чтобы картошку купить. Взяла сеточку 25 кг по 70 копеек за килограмм, все очень доступно для нас", - делится она.





То, что для женщины неподъемная тяжесть, для ребят - из разряда тренажерки. Тимофей Снопок и Евгений Ещенко донесли ее покупки прямо до квартиры. Аркадьевна отблагодарила ребят витаминным угощением. Каждому - по паре сочных яблок. К слову, через несколько минут женщина вернулась на ярмарку. Раз есть такая возможность, решила приобрести еще что-то из фруктов.

Наталья Николаевна тоже второй раз за это утро заглядывает на ярмарку. Сначала взяла груш и яблок, присмотрелась к ценам, ассортименту, затем вернулась за овощами. "Да, сначала сходила в разведку, вооружилась тяжелой техникой (указывает на сумку на колесиках. - Прим. БЕЛТА). Взяла еще кукурузу и помидорчики, другие овощи. Знаете, тут чудесные груши привозят сорта "Сокровище". Нам понравились очень, рекомендую", - со знанием дела отметила она. Педагог со стажем также благодарная студентам-волонтерам за помощь и инициативу. "Ребята просто большие молодцы", - заключила с улыбкой она. Наталья Николаевна тоже второй раз за это утро заглядывает на ярмарку. Сначала взяла груш и яблок, присмотрелась к ценам, ассортименту, затем вернулась за овощами. "Да, сначала сходила в разведку, вооружилась тяжелой техникой (указывает на сумку на колесиках. - Прим. БЕЛТА). Взяла еще кукурузу и помидорчики, другие овощи. Знаете, тут чудесные груши привозят сорта "Сокровище". Нам понравились очень, рекомендую", - со знанием дела отметила она. Педагог со стажем также благодарная студентам-волонтерам за помощь и инициативу. "Ребята просто большие молодцы", - заключила с улыбкой она.

Здесь, словно все из рога изобилия, после изучения ассортимента на прилавках заключает гомельчанка элегантного возраста Валентина Кузьминична. "Мы чудесно живем сегодня, есть буквально все: от меда и винограда до свежей рыбки. Все по доступным ценам. С нашей пенсии мы можем купить все, чего душе угодно. Правда, прошла по рядам и зеленого горошка не нашла. Мой муж очень любит, поэтому всегда покупаю туровский. А тут еще и ребята помощь предложили, я бы с радостью сразу четыре ящика взяла на всю зиму. Может, быть в следующие выходные подвезут", - посетовала она. Здесь, словно все из рога изобилия, после изучения ассортимента на прилавках заключает гомельчанка элегантного возраста Валентина Кузьминична. "Мы чудесно живем сегодня, есть буквально все: от меда и винограда до свежей рыбки. Все по доступным ценам. С нашей пенсии мы можем купить все, чего душе угодно. Правда, прошла по рядам и зеленого горошка не нашла. Мой муж очень любит, поэтому всегда покупаю туровский. А тут еще и ребята помощь предложили, я бы с радостью сразу четыре ящика взяла на всю зиму. Может, быть в следующие выходные подвезут", - посетовала она.

Волонтерская акция нацелена на граждан пожилого возраста, однако в помощи ребята не отказывали никому. Кому-то надо было донести покупки до машины на парковке, а кому-то - домой в ближайшем квартале. Волонтерская акция нацелена на граждан пожилого возраста, однако в помощи ребята не отказывали никому. Кому-то надо было донести покупки до машины на парковке, а кому-то - домой в ближайшем квартале.

Весовой рекорд этого утра - 11 мешков картошки. Молодая гомельчанка заготавливает овощи на зиму, и помощь волонтерского десанта оказалась весьма кстати. Весовой рекорд этого утра - 11 мешков картошки. Молодая гомельчанка заготавливает овощи на зиму, и помощь волонтерского десанта оказалась весьма кстати.





Социальная реклама о добрых парнях-волонтерах распространилась по микрорайону со скоростью сарафанного радио.





"Вы знаете, мне самой помощь не нужна, я справляюсь, слава богу. А вот пойду соседке вас порекламирую. Она-то и не приходит сюда, потому что сама не сможет донести", - поддержала инициативу одна из покупательниц.

Секретарь первички БРСМ отмечает, что студенты вуза всегда очень активны и поддерживают все благотворительные инициативы. "Сейчас проходит республиканский молодежный волонтерский марафон "Добро.бел", стали и его частью. Конечно, подобные акции не разовые. Во все сезоны в течение года мы делаем акцент на необходимую помощь гражданам разного возраста. Зимой это доставка продуктов, уборка снега с дворовой территорий, весной и летом - благоустройство территории, осенью - с сезонной продукцией. Это как адресная помощь, так и такие масштабные акции", - подчеркивает Евгений Шаповалов. Секретарь первички БРСМ отмечает, что студенты вуза всегда очень активны и поддерживают все благотворительные инициативы. "Сейчас проходит республиканский молодежный волонтерский марафон "Добро.бел", стали и его частью. Конечно, подобные акции не разовые. Во все сезоны в течение года мы делаем акцент на необходимую помощь гражданам разного возраста. Зимой это доставка продуктов, уборка снега с дворовой территорий, весной и летом - благоустройство территории, осенью - с сезонной продукцией. Это как адресная помощь, так и такие масштабные акции", - подчеркивает Евгений Шаповалов.





Первокурсник Алексей Коптелов учится на специальности "бизнес-администрирование". Парень с готовностью отозвался на призыв волонтерского отряда и впервые присоединился к такой акции. "В БРСМ вступил еще в школе, участвовал в разных инициативах. И сегодня настрой боевой, готов оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Для меня это привычные дела - часто помогаю бабушкам и дедушке в деревне или на даче", - поделился он.

А студент четвертого курса факультета физики и информационных технологий Андрей Баранов со знанием дела подошел к доброй миссии, ведь уже несколько лет подряд участвует во всех благотворительных акциях БРСМ. "Еще со школы ездили и ходили помогать ветеранам, пожилым горожанам. В университете больше погружены в учебу, но тоже находим время для добрых дел: расчищали снег зимой, помогали доставлять продукты и др. Помощи много не бывает. Для нас ничего не стоит помочь пенсионерам, а их благодарность очень важна. Приятно, что можем быть полезными для них. Нам и самим интересно узнать больше об их жизни, особенно, когда ветераны делятся своими историями", - рассказывает он. А студент четвертого курса факультета физики и информационных технологий Андрей Баранов со знанием дела подошел к доброй миссии, ведь уже несколько лет подряд участвует во всех благотворительных акциях БРСМ. "Еще со школы ездили и ходили помогать ветеранам, пожилым горожанам. В университете больше погружены в учебу, но тоже находим время для добрых дел: расчищали снег зимой, помогали доставлять продукты и др. Помощи много не бывает. Для нас ничего не стоит помочь пенсионерам, а их благодарность очень важна. Приятно, что можем быть полезными для них. Нам и самим интересно узнать больше об их жизни, особенно, когда ветераны делятся своими историями", - рассказывает он.

"Ярмарка добра" развернулась не только в эти выходные. Волонтеры БРСМ "Доброе сердце" на протяжении всего октября будут дежурить на сельскохозяйственных ярмарках по всей стране, они помогут пожилым гражданам с доставкой продукции. На то оно и "Доброе сердце", а также сильные руки и неравнодушие. "Ярмарка добра" развернулась не только в эти выходные. Волонтеры БРСМ "Доброе сердце" на протяжении всего октября будут дежурить на сельскохозяйственных ярмарках по всей стране, они помогут пожилым гражданам с доставкой продукции. На то оно и "Доброе сердце", а также сильные руки и неравнодушие.





Фото Марины ВАСИЛЬЕВОЙ,

БЕЛТА.-0-