Урожай прямо к дому. Как волонтеры БРСМ "Доброе сердце" помогают в Гомеле пожилым заготавливать овощи

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 26 сентября 2026
Минск-Уручье +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:32 На одном из заготовительных предприятий Могилевской области выявили крупную схему хищения мяса Регионы
14:28 Пезешкиан: Иран утратил доверие к переговорам с США В мире
14:27 Около 770 участников вышли на старт забегов "Зубр-феста" в Беловежской пуще Регионы
14:18 Караев на "Дажынках": мы поддерживаем традиции, которые закладывались десятилетиями Общество
14:15 В Бангкоке ввели режим бедствия из-за ливней и наводнения В мире
14:01 Белорусский народ столкнулся с сильнейшей технологией переформатирования наций - эксперт Общество
13:43 Стальные гиганты "Гомсельмаша" и выставка у Дворца культуры МТЗ. Что предприятия подготовили ко Дню машиностроителя Экономика
13:27 Белорусы Фоменков и Халимончик стали третьими в паре на ЧМ по спортивной акробатике Спорт
13:23 Какие замечания выявлялись во время плановых проверок теплоснабжающих организаций, рассказал эксперт Общество
13:18 Изобилие на каждом подворье. Со знакомства с достижениями районов начались в Кореличах областные "Дажынкi" Регионы
13:17 Ловушка для автолюбителей. Когда покупка запчастей в соцсетях может обернуться потерей денег Общество
13:04 В Германии произошел масштабный сбой в движении поездов из-за кражи кабелей на железной дороге В мире
12:59 Место произрастания краснокнижного прострела раскрытого в Лепельском районе передано под охрану Регионы
12:55 Минобразования скорректировало порядок выдачи рекомендаций Национальным детским технопарком Общество
12:54 Урожай прямо к дому. Как волонтеры БРСМ "Доброе сердце" помогают в Гомеле пожилым заготавливать овощи Регионы
12:31 В Беларуси за сутки в ДТП погибли четыре человека Происшествия
12:14 Сможет ли Иран стать мировой державой, рассказала востоковед Общество
12:00 Две попытки ввоза в Беларусь марихуаны пресекли витебские таможенники Общество
11:57 В Беларуси внесены изменения в регулирование цен на лекарства Общество
11:53 В Браславском районе спасатели помогли выйти из леса двум женщинам и ребенку Регионы
11:48 "Воспоминания об этом сезоне будут долго вызывать эмоции". Чемпионка мира Мария Гнедчик о состязаниях и спортивной семье Спорт
11:36 Белорусские гандболистки узнали соперниц на юниорском чемпионате мира Спорт
11:34 Футболистки "Минска" стартуют во втором раунде Кубка Европы Спорт
11:23 Минприроды определило допустимую нагрузку для заказника "Славгородский" и "Голубой криницы" Общество
11:14 Баскетболисты "Борисфена" победили в первом матче чемпионата Беларуси Спорт
11:09 Туман и ночные дожди. Какой будет погода в Беларуси 27 сентября Общество
11:00 Вьетнам: как "молодой азиатский тигр" балансирует между амбициями и уязвимостями в "эпоху сжатия" В мире
10:57 В Якутии произошел взрыв на угольном месторождении, есть погибшие В мире
10:55 В Беларуси за сутки заблокированы платежи по 41 реквизиту мошенников Общество
10:47 Поезд из Анапы в Минск следует измененным маршрутом Общество
Все новости
Все новости

Урожай прямо к дому. Как волонтеры БРСМ "Доброе сердце" помогают в Гомеле пожилым заготавливать овощи

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
26 сентября 2026, 12:54

Урожай прямо к дому. Как волонтеры БРСМ "Доброе сердце" помогают в Гомеле пожилым заготавливать овощи

Новости темы "Репортаж"
Семейный праздник, музыка и "дикий вкус". Какая атмосфера встретила гостей "Зубр-феста"
"Настоящая хозяйка". Как Елена Мариуцэ превратила проблемный комплекс в образцовый и получила подарок от Президента
Яблочный рай, грушевое изобилие, томатное ассорти, картофельное разнообразие - сельскохозяйственные ярмарки в Гомеле в самом разгаре. Одна из самых крупных площадок в Центральном районе развернулась на улице Хатаевича. Здесь и парковка удобная, и жилой массив рядом, поэтому покупателей всегда много. За овощами и фруктами прибывают гомельчане разных возрастов. В помощь старшему поколению - волонтеры БРСМ "Доброе сердце". Десять крепких и активных студентов ГГУ имени Ф.Скорины этим утром присоединились к "Ярмарке добра". Корреспонденты БЕЛТА вместе с волонтерским отрядом погрузились в ярмарочную атмосферу. 

Ровно в назначенное время студенты были в условленном месте. Небольшой инструктаж от секретаря первичной организации БРСМ Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины Евгения Шаповалова, выдача одежды и перчаток - и ребята разошлись по разным участкам ярмарки. Каждый волонтер - в узнаваемой ярко-синей куртке с надписями "Доброе сердце" и ГГУ имени Ф.Скорины.
У прилавков с овощами нового урожая, которые буквально еще вчера собраны с гряд, многолюдно. Наливные яблоки, сочные груши, гроздья спелого винограда, горы томатов и перца, янтарный мед - сплошное искушение приобрести больше, чем планировалось, особенно для людей пенсионного возраста.
Гомельчанка Лидия Аркадьевна прикупила 25 кг картофеля, самостоятельно довезти овощи было тяжеловато, поэтому с благодарностью приняла помощь волонтеров. Она живет неподалеку и уже второй раз за утро приходит на ярмарку: сразу отнести домой все, что наметила купить, хозяйственная горожанка не может, поэтому задачу по заготовке овощей разделила на несколько действий. В этот маршрут приобрела мешок картошки.
"Такие ярмарки очень важны для городских жителей, особенно для пенсионеров. Дачи нет, поэтому на ярмарке все покупаю. Я тут живу неподалеку - просто красота. Сначала с самого утра за луком ходила, отнесла домой, прихватила тележечку, чтобы картошку купить. Взяла сеточку 25 кг по 70 копеек за килограмм, все очень доступно для нас", - делится она.

То, что для женщины неподъемная тяжесть, для ребят - из разряда тренажерки. Тимофей Снопок и Евгений Ещенко донесли ее покупки прямо до квартиры. Аркадьевна отблагодарила ребят витаминным угощением. Каждому - по паре сочных яблок. К слову, через несколько минут женщина вернулась на ярмарку. Раз есть такая возможность, решила приобрести еще что-то из фруктов.
Наталья Николаевна тоже второй раз за это утро заглядывает на ярмарку. Сначала взяла груш и яблок, присмотрелась к ценам, ассортименту, затем вернулась за овощами. "Да, сначала сходила в разведку, вооружилась тяжелой техникой (указывает на сумку на колесиках. - Прим. БЕЛТА). Взяла еще кукурузу и помидорчики, другие овощи. Знаете, тут чудесные груши привозят сорта "Сокровище". Нам понравились очень, рекомендую", - со знанием дела отметила она. Педагог со стажем также благодарная студентам-волонтерам за помощь и инициативу. "Ребята просто большие молодцы", - заключила с улыбкой она.
Здесь, словно все из рога изобилия, после изучения ассортимента на прилавках заключает гомельчанка элегантного возраста Валентина Кузьминична. "Мы чудесно живем сегодня, есть буквально все: от меда и винограда до свежей рыбки. Все по доступным ценам. С нашей пенсии мы можем купить все, чего душе угодно. Правда, прошла по рядам и зеленого горошка не нашла. Мой муж очень любит, поэтому всегда покупаю туровский. А тут еще и ребята помощь предложили, я бы с радостью сразу четыре ящика взяла на всю зиму. Может, быть в следующие выходные подвезут", - посетовала она.
Волонтерская акция нацелена на граждан пожилого возраста, однако в помощи ребята не отказывали никому. Кому-то надо было донести покупки до машины на парковке, а кому-то - домой в ближайшем квартале.
Весовой рекорд этого утра - 11 мешков картошки. Молодая гомельчанка заготавливает овощи на зиму, и помощь волонтерского десанта оказалась весьма кстати. 

Социальная реклама о добрых парнях-волонтерах распространилась по микрорайону со скоростью сарафанного радио.

"Вы знаете, мне самой помощь не нужна, я справляюсь, слава богу. А вот пойду соседке вас порекламирую. Она-то и не приходит сюда, потому что сама не сможет донести", - поддержала инициативу одна из покупательниц.
Секретарь первички БРСМ отмечает, что студенты вуза всегда очень активны и поддерживают все благотворительные инициативы. "Сейчас проходит республиканский молодежный волонтерский марафон "Добро.бел", стали и его частью. Конечно, подобные акции не разовые. Во все сезоны в течение года мы делаем акцент на необходимую помощь гражданам разного возраста. Зимой это доставка продуктов, уборка снега с дворовой территорий, весной и летом - благоустройство территории, осенью - с сезонной продукцией. Это как адресная помощь, так и такие масштабные акции", - подчеркивает Евгений Шаповалов.

Первокурсник Алексей Коптелов учится на специальности "бизнес-администрирование". Парень с готовностью отозвался на призыв волонтерского отряда и впервые присоединился к такой акции. "В БРСМ вступил еще в школе, участвовал в разных инициативах. И сегодня настрой боевой, готов оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Для меня это привычные дела - часто помогаю бабушкам и дедушке в деревне или на даче", - поделился он. 
А студент четвертого курса факультета физики и информационных технологий Андрей Баранов со знанием дела подошел к доброй миссии, ведь уже несколько лет подряд участвует во всех благотворительных акциях БРСМ. "Еще со школы ездили и ходили помогать ветеранам, пожилым горожанам. В университете больше погружены в учебу, но тоже находим время для добрых дел: расчищали снег зимой, помогали доставлять продукты и др. Помощи много не бывает. Для нас ничего не стоит помочь пенсионерам, а их благодарность очень важна. Приятно, что можем быть полезными для них. Нам и самим интересно узнать больше об их жизни, особенно, когда ветераны делятся своими историями", - рассказывает он.
"Ярмарка добра" развернулась не только в эти выходные. Волонтеры БРСМ "Доброе сердце" на протяжении всего октября будут дежурить на сельскохозяйственных ярмарках по всей стране, они помогут пожилым гражданам с доставкой продукции. На то оно и "Доброе сердце", а также сильные руки и неравнодушие.

Фото Марины ВАСИЛЬЕВОЙ,
БЕЛТА.-0-
Теги
Гомель молодежь репортаж ярмарка
Новости рубрики Регионы
Фото из архива На одном из заготовительных предприятий Могилевской области выявили крупную схему хищения мяса
Фото из архива Около 770 участников вышли на старт забегов "Зубр-феста" в Беловежской пуще
Изобилие на каждом подворье. Со знакомства с достижениями районов начались в Кореличах областные "Дажынкi"
Фото из архива npp.by Место произрастания краснокнижного прострела раскрытого в Лепельском районе передано под охрану
Скриншот видео МЧС В Браславском районе спасатели помогли выйти из леса двум женщинам и ребенку
В Гродно открыли новую линию по фасовке молотого кофе
  • Главная
  • Урожай прямо к дому. Как волонтеры БРСМ "Доброе сердце" помогают в Гомеле пожилым заготавливать овощи
    • Главное
    "Топором никто уже не работает". Лукашенко о востребованности в стране лесозаготовительной техники
    Рыженков: конфликт цивилизаций целенаправленно используется для дестабилизации стран Глобального большинства
    Как в Беларуси вовлекают в оборот невостребованное арендное жилье, рассказали в МЖКХ
    Трансграничные туры и путешествия в любой сезон. По каким направлениям будет развиваться туризм?
    Топ-новости
    Евразийская хартия: от идеи Минска до переговоров в Нью-Йорке - что изменит новый документ
    Изобилие на каждом подворье. Со знакомства с достижениями районов начались в Кореличах областные "Дажынкi"
    Кинопрокат, кассовые сборы. Стратегическое развитие кинематографии обсудили на "Беларусьфильме"
    Сможет ли Иран стать мировой державой, рассказала востоковед
    Белорусы Фоменков и Халимончик стали третьими в паре на ЧМ по спортивной акробатике
    Цитадель несгибаемого духа и подвиг предков в ярких красках: новый взгляд на легенду Брестской крепости
    Вьетнам: как "молодой азиатский тигр" балансирует между амбициями и уязвимостями в "эпоху сжатия"
    Поезд из Анапы в Минск следует измененным маршрутом
    Минприроды определило допустимую нагрузку для заказника "Славгородский" и "Голубой криницы"
    Ловушка для автолюбителей. Когда покупка запчастей в соцсетях может обернуться потерей денег
    Чем привлекательна наука для белорусок и какие сферы они предпочитают
    "Настоящая хозяйка". Как Елена Мариуцэ превратила проблемный комплекс в образцовый и получила подарок от Президента
    Готовность объектов теплоснабжения в Беларуси обеспечена на 100% - МЖКХ
    Снопков оставил запись в книге соболезнований в посольстве Казахстана в связи с гибелью военнослужащих
    Масштабная модернизация позволяет наращивать промышленный потенциал Беларуси - Каранкевич
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    тв программа тв программа
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.