20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новый жилой квартал построят в Гродно на месте малоэтажной застройки в растущем микрорайоне Девятовка, проект вынесли на общественное обсуждение. Об этом сообщили БЕЛТА в Гродненском горисполкоме.





В Гродно планируют возвести современную многоквартирную застройку на пересечении улиц Тавлая и Бабина Гора взамен существующих малоэтажных домов.





На участке площадью 4,5 га построят дома высотой от 6 до 10 этажей на 726 квартир и 559 машино-мест. Вдоль ул.Тавлая появятся каскадные дома с общественными помещениями на первых этажах, внутри квартала - три 6-этажные урбан-виллы, а по периметру - застройка переменной этажности.





Дворы освободят от транзитного транспорта и парковок, внутри обустроят зоны отдыха, детские и спортивные площадки с озеленением. Для подъезда к кварталу реконструируют перекресток улиц Тавлая и Бабина Гора, а со стороны ул.Брикеля организуют круговое движение.





Гродненцы могут увидеть, каким планируется создать новый квартал, посетив экспозицию в управлении архитектуры и строительства горисполкома, а также высказать свое мнение на общественных обсуждениях, которые продлятся с 23 ноября по 7 декабря. Презентация проекта состоится 3 декабря.-0-