Уникальный телескоп вернули на верхнюю площадку обсерватории Минского планетария

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальный телескоп Carl Zeiss 1950/130, демонтированный и вывезенный из здания обсерватории Минского планетария на время модернизации объекта, вновь установлен на верхней площадке. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГПО "Минскстрой".





Наблюдать за звездами теперь будет удобнее: появился новый купол, который вращается на 360 градусов и оснащен специальными створками. Строители восстановили конструкции, в том числе винтовую лестницу, смонтировали новые витражи, заменили сети, выполнили отделку и благоустройство.

Строители генподрядного СУ-199 треста №35 также завершают модернизацию здания планетария. Сейчас идет чистовая отделка. Уложена плитка, в кабинетах - ламинат, окрашены стены, частично смонтированы "космические" светильники, установлены оригинальные двери. Даже выходы вентиляционных каналов напоминают сопла космического корабля. Строители генподрядного СУ-199 треста №35 также завершают модернизацию здания планетария. Сейчас идет чистовая отделка. Уложена плитка, в кабинетах - ламинат, окрашены стены, частично смонтированы "космические" светильники, установлены оригинальные двери. Даже выходы вентиляционных каналов напоминают сопла космического корабля.





Впереди - поставка и монтаж оборудования. После подключения тепла можно будет заняться меблировкой помещений. Работы продолжаются и снаружи здания: необходимо завершить отделку вентшахты купола, уложить финишный слой кровли, закончить укладку плитки и установить малые архитектурные формы.-0-





Фото ГПО "Минскстрой"