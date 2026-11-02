Уникальный объект XIX века. В Бобруйской крепости восстанавливают кровлю "Былой казармы"

2 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Воссоздание кровли и стропильной системы, восстановление кирпичной кладки - на территории Бобруйской крепости ведутся работы по консервации здания "Былая казарма". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в отделе культуры Бобруйского горисполкома.



Бобруйская крепость - памятник архитектуры XIX века, включающий 49 объектов. Она возводилась для обороны западных границ Российской империи. В годы Великой Отечественной войны территория крепости стала местом трагических событий. Здесь располагались филиалы одного из крупнейших пересыльных лагерей для военнопленных №131. Согласно документам немецкого военного архива, осенью 1941 года в Бобруйске были созданы три лагеря смерти, включая дулаг №1 в башне Оппермана и Бергдулаг на месте форта "Фридрих Вильгельм".



"Всего за трехлетний период оккупации Бобруйска в лагере было уничтожено около 40 тыс. военнослужащих", - отметили в отделе культуры, сославшись на акт Бобруйской областной комиссии содействия в работе чрезвычайной государственной комиссии по расследованию и установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков от 17 января 1945 г.



Особая трагедия разыгралась в ночь на 7 ноября 1941 года, когда фашисты спровоцировали пожар в самой большой казарме и расстреляли около 7 тыс. военнопленных. Именно это здание, расположенное по адресу ул.Дунина-Марцинкевича, 1, сейчас требует срочных мер по сохранению.



Здание "Былая казарма" является частью историко-культурной ценности категории "2" "Крепость". Проект реконструкции предусматривает три очереди работ, направленных на предотвращение дальнейшего разрушения. Специалисты воссоздадут утраченный объем кровли и стропильную систему, обустроят наружный водосток, восстановят кирпичную кладку карнизов и стен.



Большое внимание уделяется консервации кровли. Эта мера позволит защитить сооружение от атмосферных осадков и снизить воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды. Как подчеркнули в отделе культуры, стабилизация состояния объекта поможет остановить аварийность конструкций.



"Подобные проекты открывают новые возможности для развития туризма, укрепления интереса к истории родного края и повышения привлекательности города, - добавили специалисты. - Восстанавливать здание "Былая казарма" - значит сохранять частицу истории Бобруйска. Сегодняшние усилия направлены на то, чтобы уникальный архитектурный объект получил возможность оставаться частью культурной жизни города и в будущем".-0-