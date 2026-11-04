Уникальный для региона детский сад открыли в Бресте 

Он акцентировал внимание, что в Беларуси сохраняют традиции открытия новых объектов накануне 7 ноября. "У нас очень много мероприятий (приурочено к этому событию - Прим. БЕЛТА). Проделана колоссальная работа, чтобы создать более комфортные условия на территории Брестской области, чтобы появились новые рабочие места", - добавил Петр Пархомчик. Для открывшегося сада он передал сертификат на детские электромобили.

"Уникальный детский садик. Созданы все возможности для детей, чтобы они могли развиваться и учиться. Я думаю, он подарит ребятам очень много удовольствия, потому что здесь применено много новых технологий", - сказал руководитель белорусского представительства "RIKO", почетный консул Сербии в Беларуси Живорад Смилькович.-0-





Фото Виолетты Южаковой

4 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в преддверии 7 ноября в торжественной обстановке открыли новый детский сад. В церемонии приняли участие председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик и председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский, передает корреспондент БЕЛТА.Детский сад на 190 мест в микрорайоне Южный, строительные работы на котором начались в 2025 году, разместился в одноэтажном здании с нестандартной архитектурно-планировочной концепцией. Подобного в Брестской области пока нет. Внутри обустроены многофункциональные помещения без перегородок с разделением на трансформируемые зоны (приемная-раздевальная, игровая, ресурсный центр, буфетная). В ясельных группах выделены спальные помещения. Имеются медицинский блок и прачечная. Панорамные окна в пол в комнатах обеспечивают максимальное естественное освещение.В новом дошкольном учреждении №4 предусмотрены десять групп и есть все необходимое для развития малышей: образовательные, игровые, спортивные зоны, в том числе бассейн, физкультурный и музыкальный зал. Также для своевременного оказания коррекционно-педагогической помощи для детей с нарушением речи в учреждении предусмотрен коррекционный пункт.На территории создано пространство для игр, отдыха, обучения и занятий спортом. Так, в распоряжении ребят площадка для изучения правил дорожного движения, будет и собственный мини-огород.Петр Пархомчик отметил, что детский сад получился очень красивым и уютным. "За последние 5 лет в Брестском регионе было построено 9 детских садов, создано 1,5 тыс. мест для наших ребят. И очень важно, что эта работа продолжается. Строятся начальная школа с детским садом в Брестском районе, детсад - в Барановичах. Заложен фундамент для проекта о строительстве еще одного такого учреждения в Ивановском районе. В Бресте строят детский сад по улице Лейтенанта Рябцева. Это нужно, поэтому исполнительная власть уделяет вопросу значительное внимание", - сказал председатель Брестского облисполкома.Проект совместными усилиями реализовали словенская компания "Riko" и подрядчик "Полесьежилстрой".