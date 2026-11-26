26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Уникальный атлас белорусских залежей углеводородов презентовали в Гомеле. Об этом сообщили БЕЛТА в "Белоруснефти".



Издание аккумулирует информацию об известных углеводородных запасах Беларуси. Особый интерес - данные о нетрадиционных и трудноизвлекаемых залежах.



Над атласом работал авторский коллектив, включая руководство компании, БелНИПИнефть, а также доктора геолого-минералогических наук, доцента, заслуженного геолога Беларуси Валерия Бескопыльного. Он стал инициатором создания предыдущей версии атласа почти 20 лет назад.



Генеральный директор компании Александр Ляхов обозначил важность этого издания для отрасли, отметил и его особую ценность для молодых специалистов. Валерий Бескопыльный акцентировал внимание на необходимости освоения трудноизвлекаемых запасов. По его оценке, трудноизвлекаемые запасы - дополнительный источник углеводородов в Беларуси.



О проделанной работе рассказала директор БелНИПИнефть Александра Ракутько. По ее словам, вклад в издание атласа внес не только авторский коллектив, но и представители разных структурных подразделений. "При поддержке гендиректора и под его контролем мы в течение полугода выполняли достаточно объемную работу по систематизации, обобщению, внесению дополнений и углубленной переработке издания 2009 года. Принимали участие и специалисты института. Они помогали систематизировать, обобщать данные, строить графики, помогали делать фотографические иллюстрации", - пояснила она.



В компании подчеркнули, что издание станет незаменимым помощником для специалистов, прежде всего молодых. Как отметил ведущий инженер-технолог БелНИПИнефть, заместитель председателя Молодежного совета "Белоруснефти" Антон Денисенко, это издание может стать настольной книгой для нефтяных геологов страны. "Изучение недр - непрерывный процесс. С каждым годом у нас появляется много новых данных, усложняются задачи, усложняются запасы, структуры. Отрасль требует систематизированной базы знаний. Именно поэтому выход нового атласа был не просто своевременен, а необходим для тех, кто принимает решения и на промыслах, и в производственных подразделениях, и в научных отделах", - рассказал он.



Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран. Сегодня "Белоруснефть" - это свыше 27 тыс. человек на трех континентах. У предприятия более чем 40 видов деятельности - от сейсмики до сельскохозяйственной сферы.-0-