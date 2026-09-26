Уникальные предприятия, современное жилье, развитая соцсфера и бэби-бум. Как живется на Столинщине?





Абсолютные рекорды





История белорусского фестиваля тружеников села началась отсюда. Именно в Столине 30 лет назад Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл первые республиканские "Дажынкi".





- Мы были первыми, - с гордостью отмечает при встрече председатель Столинского райисполкома Сергей Жидецкий. - В следующем году областные "Дажынкi" пройдут у нас. 2026-й стал для аграриев Столинщины по-настоящему историческим. Мы не просто успешно первыми завершили жатву в области и стране, но и установили абсолютный рекорд района по намолоту - 120 тыс. т зерна при средней урожайности - 53,7 ц/га. Это самая высокая урожайность по области. Также получили рекордный для нас урожай рапса - 18 тыс. т. Такие показатели - результат большой работы аграриев. Те, кто справился быстрее других, отправляли технику к соседям, чтобы помочь им убрать урожай. Огромную помощь оказало государство. В лизинг с господдержкой хозяйствами приобретено 13 зерноуборочных комбайнов, 11 тракторов и 10 грузовых автомобилей. Также получено порядка 13 млн рублей на приобретение минеральных удобрений, средств защиты и ГСМ, а также ремонт техники.

Мост объединяющий





К "Дажынкам" обновятся объекты социальной и инфраструктуры ЖКХ, промышленности и сельского хозяйства района. Будут задействованы все сферы жизни города и сельской местности, а также дорожного хозяйства. Уже идет строительство моста через реку Припять.





- Введение в эксплуатацию моста сократит почти на 60 км расстояние, которое сегодня приходится преодолевать тем, кто хочет попасть в Столин, Давид-Городок и другие населенные пункты из Лунинецкого района, центральной части Беларуси и обратно. Его сдача запланирована на ноябрь 2027-го, - сказал производитель работ Брестского филиала "Мостоотряд №58" ОАО "Мостострой" Андрей Семенюк.

Длина моста из шести пролетов составит без малого 500 м. Он будет стоять на семи монолитных опорах. Длина моста из шести пролетов составит без малого 500 м. Он будет стоять на семи монолитных опорах.





На местной сырьевой базе





Столинский район имеет мощный промышленный комплекс, созданный на местной сырьевой базе. Здесь производят сыры, плодоовощные консервы, кондитерские, мясные и молочные продукты, кирпич и питательные грунты. Семь предприятий - наследники советских заводов. Толковые инвесторы реконструировали, перезапустили мощности, обновили технологии и ассортимент и стали успешно завоевывать рынки.





На столинском участке филиала Давид-Городокского хлебозавода ОАО "Берестейский пекарь" трудится порядка 70 человек в две смены. Предприятие производит венские вафли и булочки, которые идут на экспорт в Израиль, а еще в школьные буфеты.

В ведущую "семерку" индустриального комплекса района входит и ООО "Рольник", производящее консервацию. Предприятие ведет свою историю от Горынского агрокомбината, который первую линию переработки запустил еще в 1960 году! Новую жизнь предприятию в 2020 году дали три акционера - белорус, россиянин и поляк. Они делом доказали, что бизнес не знает границ. Компания укомплектовала штат агрономами, которые консультируют местные хозяйства, отслеживают качество овощей на полях. Когда овощи созреют, убирает их своими же комбайнами. В ведущую "семерку" индустриального комплекса района входит и ООО "Рольник", производящее консервацию. Предприятие ведет свою историю от Горынского агрокомбината, который первую линию переработки запустил еще в 1960 году! Новую жизнь предприятию в 2020 году дали три акционера - белорус, россиянин и поляк. Они делом доказали, что бизнес не знает границ. Компания укомплектовала штат агрономами, которые консультируют местные хозяйства, отслеживают качество овощей на полях. Когда овощи созреют, убирает их своими же комбайнами.





Инициативы поддерживаются





Столинский район называют "самым большим белорусским огородом". Причина - увлечение овощной темой владельцев личных подсобных и фермерских хозяйств. Раньше здесь в основном выращивали огурцы. Теперь ассортимент стал весьма разнообразным. Выросли и масштабы овощного бизнеса. В теплицах на смену печкам пришли технологии климат-контроля, индивидуального внесения удобрений и полива.





Глава КФХ "ОльшаныАгро" Николай Гриб в рамках инициативы "Один район - один проект" построил огромный тепличный комплекс, создав при этом 35 новых рабочих мест. Для этого он реконструировал уже имеющееся тепличное хозяйство в 4 га, увеличив площади тепличного хозяйства до 14 га стеклянных теплиц, где растут томаты.

В 2023-м также благодаря этой инициативе на базе ООО "Столиндрев" создано новое предприятие ООО "КБ Столин" со специализацией - металлообработка. Там работу получили 20 человек. В 2023-м также благодаря этой инициативе на базе ООО "Столиндрев" создано новое предприятие ООО "КБ Столин" со специализацией - металлообработка. Там работу получили 20 человек.





Нужно признать, что крупнейшим из столинской "семерки" промышленного комплекса является филиал ОАО "Савушкин продукт", выпускающий твердые сыры.





- Создан на базе бывшего сырзавода, который, став филиалом промышленного гиганта, значительно нарастил мощности, - отметил Сергей Жидецкий. - Ежедневно наши сельхозпредприятия отправляют сюда на переработку порядка 500-550 т молока. В этом году хозяйства района увеличили объемы удоев до 600 т, филиалу уже не хватает перерабатывающих мощностей. Есть планы по увеличению поголовья и строительства еще одной фермы в ОАО "Бережное", а также решение правительства об открытии кредитной линии под возведение фермы в ОАО "Новая Припять". В стадии завершения МТФ СУП "Рубельский". Учитывая этот факт, прорабатываем с ОАО "Савушкин продукт" перспективы дальнейшей реконструкции и модернизации производства филиала. Кормов и зерна для кормления растущего поголовья в районе хватает.





Бэби-бум и три школы в агорогородке





Столинщина еще - самый многодетный район в стране. Всего здесь проживает 67,8 тыс. человек. Часто дети многодетных родителей имеют от трех до десяти ребятишек. Так что не удивительно, что школы района здесь полнятся детскими голосами. В агрогородке Ольшаны планируется построить третью по счету школу.





В средней школе №3 Столина недавно завершился капитальный ремонт. Сегодня здесь занимается в две смены более 860 учеников. Дети с особенностями развития учатся вместе со своим сверстниками. Для старшеклассников открыты классы с углубленным изучением химии и биологии, а также русского и английского языков. В школе действует военно-патриотический клуб "Доблесть".

Для тех ребят, которые имеют талант в самых разных областях искусства, есть возможность учиться в Столинской детской школе искусств. Когда два года назад Алина Таушкина прибыла после окончания музыкального колледжа в Столин, она сразу вписалась в дружный коллектив ДШИ, а вскоре еще стала солисткой эстрадного коллектива. Город ей выделил в новой пятиэтажке арендную квартиру, а работодатель продлил контракт. Для тех ребят, которые имеют талант в самых разных областях искусства, есть возможность учиться в Столинской детской школе искусств. Когда два года назад Алина Таушкина прибыла после окончания музыкального колледжа в Столин, она сразу вписалась в дружный коллектив ДШИ, а вскоре еще стала солисткой эстрадного коллектива. Город ей выделил в новой пятиэтажке арендную квартиру, а работодатель продлил контракт.





- Юноши и девушки к нам едут охотно. Ежегодно трудовые коллективы района принимают порядка 200 молодых специалистов. Основные их заказчики - сельское хозяйство, образование и медицина, строительство и промышленность. Почти половина едет на село, - сказал председатель райисполкома и уточнил, что уровень закрепляемости кадров по району составляет более 70%. То есть столинская земля крепко, по-отечески, удерживает приехавшую после вузов и колледжей молодежь в своих объятиях.





Чтобы специалист не просто отработал положенный срок, а остался жить, создал семью, предприятия придерживаются нескольких правил.





- Во-первых, решаем вопрос с жильем. Предлагаем арендные дома и квартиры либо места в общежитиях. Развиваем программы льготного кредитования на строительство и покупку жилья. Во-вторых, поддерживаем финансово. Выплачиваем положенные законодательством подъемные, доплаты, надбавки, а также прописанные контрактами стимулирующие выплаты. В-третьих, чтобы молодой человек быстрее адаптировался, используем наставничество, - отмечает Сергей Жидецкий.





Общежитие, дом или квартира





Чтобы оценить, как встречают вновь прибывших в ОАО "Новая Припять", отправились в агрогородок Ольшаны.





- Главное, чтобы молодые люди любили свое дело, а мы создаем для них все условия для плодотворной работы и комфортной жизни, - говорит директор хозяйства Андрей Засимович и приглашает в общежитие, куда недавно заселились выпускники Витебской ордена "Знак Почета" государственной академии ветеринарной медицины Михаил Пашкевич и Анастасия Бабич, а также агрохимик Анастасия Барановская. Каждому досталось по уютной комнате с мебелью и телевизором. Как заверили молодые специалисты, работа им нравится. Очень кстати пришлось соседство общежития со столовой хозяйства, которая расположена буквально за стенкой их жилья.





- Мы все втроем прибыли в ОАО "Новая Припять" в конце лета, подписав предварительно целевые договоры, - сказал Михаил Пашкевич, который к тому же родом из Столина.





Как узнали от руководителя предприятия, у молодых специалистов есть все шансы получить в дальнейшем домик в аренду. Недавно такой предоставили молодой семье Слуцких - инженеру-механику Илье и медсестре Давид-Городокской больницы Дарье. Хозяйство его капитально отремонтировало, поменяло крышу, украсило модной отделкой. Побывали в гостях у Даши и Ильи. Их дом и впрямь оказался уютным, современным, теплым и милым, как и сами супруги. Кстати, важным штрихом модернизации жилища стала установка электроотопления.

Как рассказали в райисполкоме, большинство местных домиков сделаны из уникального кирпича ОАО "Горынский КСМ", который производится из редкой тугоплавкой морозостойкой каолиновой глины из собственных карьеров - "Туровское" и "Городное". В зависимости от используемой глины выпускаемый кирпич приобретает естественный соломенно-желтый или красный оттенок. При этом сельчане, если пожелают, могут перевести свое жилье на электрическое отопление. Как рассказали в райисполкоме, большинство местных домиков сделаны из уникального кирпича ОАО "Горынский КСМ", который производится из редкой тугоплавкой морозостойкой каолиновой глины из собственных карьеров - "Туровское" и "Городное". В зависимости от используемой глины выпускаемый кирпич приобретает естественный соломенно-желтый или красный оттенок. При этом сельчане, если пожелают, могут перевести свое жилье на электрическое отопление.





Прибывшим в Столин молодым специалистам также предоставляется общежитие либо квартира. Побывали на площадке дома-новостройки, часть арендных квартир его будут отданы прибывшим в город молодым специалистам, в которых нуждается райцентр.





Высокая квалификация врачей и современное оборудование





При этом в райцентре возводится не только жилье. Недавно завершилась реконструкция Давид-Городокской больницы, разрабатывается проект реконструкции с пристройкой нового корпуса УЗ "Столинская ЦРБ".

- Диагностика и лечение в нашей больнице организованы на самом достойном уровне благодаря высокой квалификации врачей и самому современному оборудованию, которое закупается при поддержке государства, областного и местного бюджетов, - отметил Виктор Мойсюк - главный врач УЗ "Столинская ЦРБ". - Диагностика и лечение в нашей больнице организованы на самом достойном уровне благодаря высокой квалификации врачей и самому современному оборудованию, которое закупается при поддержке государства, областного и местного бюджетов, - отметил Виктор Мойсюк - главный врач УЗ "Столинская ЦРБ".





В Столинской ЦРБ с 2004 года проводятся лапароскопические операции, для которых была приобретена видеостойка. Закуплены видеоколоноскоп и видеогастроскоп, новые УЗИ-аппараты и аппараты ИВЛ, набор инструментов для операций на коленных суставах, мобильный рентген-аппарат, дающий возможность хирургу четко видеть все детали операции на костной ткани. Последние три года государство ежегодно закупало по две машины скорой помощи. Приобретен автомобиль для оказания носилочной помощи, а также шесть автомобилей медицинской помощи.





Тамара МАРКИНА,

фото Вадима КОНДРАТЮКА и БЕЛТА,

газета "7 дней".-0-