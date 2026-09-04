Уникальные документы и рисунки народных мстителей представили в Музее Славы Могилевщины 

4 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект "Могилевщина партизанская", посвященный движению народных мстителей в Приднепровском крае, открылся в выставочном зале Музея Славы Могилевщины, передает корреспондент БЕЛТА.



Экспозиция раскрывает ключевые этапы партизанской борьбы в регионе - от зарождения сопротивления в первые месяцы оккупации до создания крупнейших формирований. По словам заведующего Музеем Славы Могилевщины Никиты Шулепова, Могилевская земля по праву считается сердцем партизанского движения на оккупированной территории Беларуси. "Здесь с первых дней войны развернулась масштабная народная борьба против немецко-фашистских захватчиков. Всего на территории области сражались 24 партизанские бригады и более 100 отрядов. Все они внесли неоценимый вклад в освобождение региона и победу над общим врагом", - отметил он.



В экспозиции представлено около 50 уникальных экспонатов из фондов военной коллекции и краеведческого музея имени Романова. Посетители могут увидеть подпольные газеты, листовки, рукописные журналы, боевые характеристики и наградные листы. Широко представлена фотографическая коллекция: на снимках запечатлены лица народных мстителей, картины лагерной жизни и эпизоды боевых операций.



На выставке разместили рисунки партизанских художников. Они создали целый пласт изобразительных источников, иллюстрирующих как боевые эпизоды, так и моменты отдыха. Также на выставке представлены портреты командиров партизанских отрядов, в том числе Османа Касаева и Герасима Кирпича.



"Здесь есть и раздел, который посвящен увековечиванию памяти героев. Здесь можно увидеть фотографии послевоенных встреч ветеранов, а также редкие тематические издания и альбомы, выпущенные в мирное время", - добавил Никита Шулепов.



Выставка будет работать до 8 октября. Ее рекомендуют посетить школьникам, студентам и всем, кому дорога память о войне.-0-