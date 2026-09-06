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Умение готовить и финансовая грамотность. Первокурсники ВГУ о важных навыках для жизни вдали от дома

Опубликовано:

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Регионы
06 сентября 2026, 22:23

Умение готовить и финансовая грамотность. Первокурсники ВГУ о важных навыках для жизни вдали от дома

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Студенты первых курсов с началом учебы не только постигают азы будущей профессии, но и адаптируются ко взрослой жизни, ведь многие приехали из различных населенных пунктов. У иногородних обучающихся Витебского государственного университета им. П.М.Машерова, конечно, есть выбор - заселяться в общежитие или снимать квартиру. Как правило, ребята выбирают более экономное жилье, к тому же расположенное зачастую недалеко от вузовского корпуса. Юноши и девушки разных специальностей рассказали корреспонденту БЕЛТА, есть ли у них страхи перед самостоятельной жизнью вдали от родителей, какие навыки они считают важными на первых порах и как планируют проявить себя в альма-матер, чтобы студенческие годы стали не только полезными, но и увлекательными.
Один из ведущих вузов Витебщины выбирают ребята не только из этого, но и других регионов. Так, будущий педагог Алеся Макаревич приехала из Минской области, ее родной город - Крупки. Витебский адрес временной прописки - общежитие №4. "Думаю, мне немного проще, чем другим сокурсникам, прибывшим издалека, потому что я отучилась в лицее ВГУ два года и жила в этом же общежитии, поэтому уже знаю, что и где находится, к кому обратиться в случае необходимости и в целом знакома с расположением университетских корпусов", - делится девушка.
Здание педагогического факультета расположено в исторической части города, и туда нужно добираться на общественном транспорте, но первокурсники так хотят попасть в четвертое общежитие, что мирятся с такой необходимостью, благо до учебного корпуса автобусы и маршрутки ходят часто, так что с логистикой проблем нет. "Сейчас для меня уже как для студентки из забот добавилась готовка. В лицее нас обеспечивали питанием, так что об этом голова не болела. В целом я умею кулинарить, пользуюсь экспресс-рецептами, то есть тех блюд, которые готовятся быстро. Какие-то продукты беру из дома. В общежитии отдаю предпочтение гречке - это и полезно, и просто в приготовлении. К ней у меня есть сосиски, котлеты, например. В целом на ужин уходит примерно полчаса. Потом есть время сделать все домашние задания и, если есть возможность, даже погулять по городу, подышать свежим воздухом. А вот когда я приеду домой, то попрошу маму приготовить плов - одно из моих любимых блюд. И еще возьму часть с собой, чтобы первые дни после возвращения в общежитие не заниматься готовкой. Есть микроволновка на кухне, так что можно прийти и разогреть готовую еду", - говорит уроженка Минщины.

Ее соседка по комнате Александра Башун - из Ушачей. В ВГУ она учится на юриста и планирует реализовать мечту детства - стать милиционером. "Мой дедушка служит в правоохранительных органах, и я, глядя на него, решила пойти в милицию", - рассказывает она.
Домой девушка планирует ездить не реже, чем раз в две недели. Транспортное сообщение с ее родным горпоселком настолько удачное, что можно подстроиться под любой рейс автобуса или маршрутки. Самостоятельная жизнь ее не пугает, даже, скорее, наоборот - все кажется интересным. И даже если возникают какие-то мелкие трудности, то девушка их преодолевает, закаляя характер. "Я учусь во вторую смену, и после занятий у меня не так много свободного времени, особенно на готовку. Тоже стараюсь не стоять долго у плиты. Макароны с сыром, пельмени - эти блюда и простые, и сытные, а главное - не заставляют проводить на кухне часы. В выходные или просто когда есть возможность, могу приготовить что-то более затратное по времени, например пюрешку с отбивной, салатик, супчик", - перечисляет будущий юрист.
Еще один необходимый студенту навык - уметь распоряжаться наличными. "Финансовая грамотность - это очень важно. Бывает, хочется купить что-то классное, порадовать себя, но я понимаю, что у меня есть только те средства, которые выделили родители, и моя стипендия, так что я должна рационально распределить, что могу себе позволить, а от чего следует отказаться. Сейчас, думаю, будут траты еще на различные пособия или какие-то нужные для учебы вещи, поэтому стараюсь не сорить деньгами. Я пока не составляла план трат, но в голове всегда держу основной список того, что мне действительно нужно", - отмечает Александра.
В благоустроенном общежитии в распоряжении ребят и стиральная машина, нужен только свой порошок. Чистую одежду можно высушить в бытовой комнате. Постельным студентов обеспечивает вуз, грязное белье забирают в прачечную и выдают чистое, так что парни и девушки об этом могут не беспокоиться.
В каждом из жилых блоков на четыре комнаты есть свой санузел и душевая. Ребята говорят, что никаких очередей нет, так что и конфликтов не возникает. На кухнях - электроплиты. Девушки обращают внимание, что они достаточно мощные, нагреваются быстро, и задержек никаких в готовке нет. Холодильник, электрочайник для всех общие - тоже на кухне, но это и какой-то плюс, потому что бытовая техника не мешает в комнатах.
Что касается парней, то они стараются брать из дома "ссобойки" с уже готовыми блюдами. Во-первых, это экономит время, а, во-вторых, не дает забыть вкус домашней еды, добавляет определенного уюта.

"Я не боялся ехать в другой город и жить самостоятельно, скорее, у родителей были какие-то страхи и опасения, - признается Евгений Колесников из Орши. - Мама в первые дни звонила по несколько раз, спрашивала, как устроился, поел ли, все ли хорошо и как успеваю в свободное время готовиться к занятиям. Кстати, все успеваю, так что можно не волноваться".
Молодой человек обучается по специальности "прикладная математика" на факультете математики и информационных технологий. "После получения диплома смогу работать в IT-компаниях и на предприятиях, где нужны программисты, а это практически любая сфера. Изначально хотел поступить на "программную инженерию" - это очень востребованное и перспективное направление, но в итоге поменял выбор. Думаю, что если в дальнейшем захочется, в ВГУ смогу получить и вторую специальность, было бы желание", - говорит Евгений.
В общежитии молодой человек готовит сам и старается из дома не везти много продуктов - все можно приобрести в магазине и сделать себе сытный ужин или завтрак. "Самое тяжелое в жизни в другом городе - то, что ты здесь никого особо не знаешь. За первые дни учебы нужно усвоить массу информации, запомнить, где и что находится, преподавателей, сокурсников, и в этом потоке можно потеряться. А в остальном я не вижу никаких проблем. К тому же мы с ребятами уже успели подружиться и в общежитии тоже раззнакомились, так что все наладится", - уверен будущий айтишник.
Евгений рассчитывает в ближайшее время разузнать подробнее о различных кружках, творческих коллективах и секциях, которых в ВГУ предостаточно, чтобы поучаствовать в общественной жизни теперь уже родного вуза и разнообразить будни студента, который может не только грызть гранит науки, но и проявить все имеющиеся или скрытые таланты.

Первокурсник того же факультета Алексей Горский поступил в ВГУ вместе с другом. Оба из Толочина, в общежитии попросили, чтобы их заселили в одну комнату. "Быт здесь не тяготит, - утверждает молодой человек. - У меня с собой заготовки, которые сделала мама, и пока я не готовил ничего, хватает, чтобы поесть, того, что захватил из дома. В целом готовить умею, так что не пропаду, да и если не знаю, как что-то готовить, не постесняюсь спросить у других ребят, чтобы показали и научили".

О соблазнах, которых немало в жизни вне дома, будущий специалист IT-отрасли наслышан. "Нам в общежитии на собрании уже рассказывали, как нужно реагировать на различные предложения легкого заработка в Сети. Меня это лично не привлекает, сейчас главное в жизни - учеба, но думаю, что если и захочу где-то подработать, то обращусь в вуз, и меня там направят, куда нужно, чтобы труд был безопасным, а главное - легальным. Нам и раньше рассказывали, как мои сверстники и ребята помладше по глупости ведутся на предложения быть курьерами или закладчиками наркошопов, поэтому, надеюсь, смогу распознать подобные "вакансии". Вообще, я трезво оцениваю свои финансовые возможности, понимаю, что действительно нужно, а что нет", - говорит парень.
В общежитии №4 для проживающих здесь 274 студентов, 91 из которых первокурсники, есть памятки о том, как не стать жертвой мошенников, не поддаться на уловки наркошопов. Для "машеровцев" проводят встречи с правоохранителями, которые рассказывают о распространенных схемах виртуального обмана и ответственности, которую несут ребята, а также о том, как противостоять злоумышленникам.

Досуг для юношей и девушек также организуют на уровне. Есть в общежитии тренажерный зал, где можно заниматься как самостоятельно, так и с инструктором, который приходит в общежитие по вечерам. Государственные праздники во временном общем доме тоже встречают сообща. Студенты украшают холл, в актовом зале проводят дискотеки и посиделки. Пропускной режим никто не нарушает, потому что за провинности можно потерять место в общежитии, так что все приходят вовремя, до отбоя. В случае форсмажора, например когда транспорт приезжает поздно, на вахте оставляют записку с предупреждением, кто и когда прибудет. В одном из мессенджеров создан и общий чат для всех проживающих, так что можно какие-то срочные сообщения отправлять туда. Если возникают проблемы, то с ними можно обратиться к воспитателю, коменданту или психологу.
Также в ВГУ регулярно проводят соревнования по санитарному состоянию комнат в общежитиях. Победителям вручают дипломы и вкусные призы. Как правило, для ребят это хороший стимул, да и просто приятно, когда их отмечают за поддержание порядка. Воспитательной работе в вузе уделяют большое внимание. Адаптация первокурсников - это уже выстроенная система, которая включает различные мероприятия, встречи, беседы, в том числе для создания комфортного климата в группах. В этот процесс вовлечены не только опытные специалисты, но и старшекурсники, которые сами в свое время пережили переезд из родного города, решение каких-то бытовых вопросов. Они подсказывают, куда и к кому обратиться, как готовиться к экзаменам, да и просто поддерживают, чтобы ребята из нового пополнения не унывали.

Алеся ПУШНЯКОВА,
фото Александра ХИТРОВА,
БЕЛТА.-0-
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Витебск молодежь репортаж
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