Галина Ермакова родом из Славгородского района, деревни Уречье. Какое-то время семья жила в Витебской области, а потом по семейным обстоятельствам вернулась на малую родину - ее, сестру и брата тут воспитывала бабушка. Школы тогда не было в деревне, учиться ходили за шесть километров. Дома держали большое хозяйство, поэтому, делится женщина, забот всегда хватало. "После школы поступила в Могилевский педколледж. Я всю жизнь хотела быть учительницей белорусского языка или артисткой, но стала воспитательницей в детском саду. Тогда было не до исполнения желаний, нужно было работать, - рассказывает она. - Обосновалась в Ржавке - это была соседняя с нашей деревня. Тут же встретила мужа Алексея. Так и зажили вместе. У нас сын и дочь, три внучки и внук".Всю свою жизнь Галина Ермакова трудилась в сфере образования, работала в детском саду, школе. А в 50 лет исполнила еще одну мечту - получила высшее психологическое образование. Яркий характер, развитые творческие и организаторские способности, желание всегда быть в движении - все это помогло обзавестись своей агроусадьбой тогда, когда еще мало кто понимал, что стоит за этим понятием. "Зато теперь могу с полной уверенностью сказать, что мои мечты о белорусском языке и театральном воплотились в жизнь - все экскурсии у нас на белорусском языке, театрализованные и с интерактивами. Все придумываем мы с мужем сами", - рассказала женщина.Сегодня "Пчелиное царство" - агроусадьба, куда приезжают туристы из разных уголков Беларуси, России и ближнего зарубежья. "Все начиналось с одной беседки, нескольких пчелиных домиков, моих планов и непонимания со стороны мужа и детей. Но мы потихоньку двигались вперед, развивались, участвовали в проектной деятельности, - отметила хозяйка агроусадьбы. - С тематикой тоже быстро определились - мой муж пчеловод в пятом поколении".Сейчас здесь большая пасека с дружелюбными пчелами, мастерская, где проходит выгонка меда, белорусская хатка, апидомики и небольшой сарай с необычной коровой. Установили даже колодец, исполняющий желания. Есть и улей, при помощи которого хозяева знакомят гостей с жизнью пчел. Также каждый может надеть шапку пчеловода и воспользоваться дымарем.Гостей встречают хозяин и хозяйка. Оба в костюмах, Алексей еще и с гармонью. А потом начинается интересное путешествие. "У нас есть пасека, но для наглядности есть и прозрачный домик, чтобы гости могли увидеть, как устроен улей изнутри. В сезон гости попадают на выгонку меда - этот процесс всегда нравится туристам. Показываем белорусскую хатку - с печкой, "калыскай". Все экспонаты принадлежат маме, бабушке и дяде Галины. Здесь гости не просто смотрят на деревенский быт, но и участвуют в нем: нужно достать из печи горшок, спеть колыбельную, подмести полы. Вроде все и незамысловатое, но все сопровождаем рассказами о традициях и истории белорусской деревни, а также о том, какие предметы и для чего использовали предки", - делится он.Апитерапия - тоже одна из изюминок агроусадьбы. Раньше домик был один, теперь их два. "Сделаны лежаки, внутри которых живут пчелы. Они никак не контактируют с теми, кто решит отдохнуть здесь. Но запах, звук и их вибрации благотворно влияют на организм человека. Эта терапия помогает и с болями в спине, и с головной болью. Пчелы - удивительные создания. Люди веками пользовались их дарами, изучили и использовали во благо целебные средства продуктов пчеловодства. И мы продолжаем эти традиции", - подчеркнула хозяйка.Еще один интерактив для гостей - доение необычной коровы. "Раньше мы содержали настоящих коров, но потом их пришлось продать. А меня все не отпускала мысль, что нам нужна здесь корова. Я даже придумала, какая она должна быть: пластиковая, но с выменем, как у настоящей. Долго пришлось искать тех, кто смог воплотить мою задумку в жизнь, но все удалось, - говорит Галина Ермакова. - Мы оборудовали сарай, сделали там красивую фотозону из тюков сена, сделали косынки и купили фартуки. Корову нашу нужно доить по всем правилам, которые соблюдали предки. И она дает молоко. Правда, магазинное".Хозяйка отмечает: все гости всегда с удовольствием присоединяются, даже мужчины.А еще здесь угощают домашними блинчиками, медом и травяным чаем, проводят мастер-классы по изготовлению свечей из натурального воска. "Такие свечи хранят тепло рук тех, кто их делает. Они не только наполняют светом и теплом место, где горят, но помогают избавиться от негативных эмоций, пережитых за день", - подчеркивает хозяйка агроусадьбы.Напоследок каждый гость может загадать желание у волшебного колодца. "И если верить в силу колодца, желания обязательно сбываются", - делится Галина Ермакова.Галина и Алексей в конце сезона собирают деньги, которые гости оставили в колодце, а под Новый год передают получившуюся сумму на благотворительность: детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении, домам-интернатам для пожилых людей. И, как отмечает хозяйка, пусть суммы не получаются большими, но даже маленькая помощь важна.Семейная пара содержит агроусадьбу самостоятельно - все сделано их руками. А когда приезжают дети и внуки, все становятся помощниками. Каждый год они прирастают новыми объектами, создают красоту на участке. Живут на своей малой родине и не думают куда-то переезжать. "Да, может и живем мы почти в медвежьем углу: далеко от Могилева и Славгорода, рядом нет крупных трасс, но люди едут к нам. И, судя по книге отзывов, им нравится та атмосфера, которую мы создали, возможность прикоснуться к истории, узнать что-то новое. А кого-то впечатляет даже белорусский язык. Мы стараемся вкладывать во все душу и сердце", - подчеркнула Галина Ермакова.Анастасия ГУЗОВСКАЯ,фото из архива героини,БЕЛТА.-0-