Украшения и угощения, каток, мини-кинотеатр: зимние ярмарки в Бресте заработают в начале декабря

8 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте зимние ярмарки развернутся на двух локациях. Первая из них откроется 2 декабря. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском горисполкоме.





Традиционно в предпраздничную атмосферу окунется ул. Гоголя. Там ярмарка откроется 2 декабря и будет работать до 31 декабря с 11.00 до 20.00. Первая часть торговых рядов растянется от ул. Советской до ул. Куйбышева. "По просьбам горожан сформирована новая локация, на которой будет представлен Город мастеров и фудкорт. Эта часть ярмарки протянется на ул. Гоголя от ул. Советской до ул. Комсомольской. Работать она будет до 20 января", - обратили внимание в горисполкоме.





Вторая ярмарка разместится на площади Ленина. Она заработает 4 декабря. Насладиться ее угощениями и развлечениями можно будет до 19 января. На этой локации сделают уникальный интерактивный ледовый каток, площадь которого будет почти на треть больше прошлогоднего. Он будет проходить по дорожкам вокруг фонтана. Возле него установят более 20 световых инсталляций и фотозон.





"На новогодних ярмарках ассортимент, как правило, ориентирован на создание праздничного настроения и импульсные покупки. Основа - декор и атрибутика: елочные украшения и игрушки, карнавальные костюмы и маски, свечи, новогодние венки, подарки и сувениры, искусственные и живые ели", - перечислили в горисполкоме.





Продавцы в том числе предложат брестчанам и гостям города разнообразие сувениров с изображением символа 2027 года - Красной Огненной Козы (Овцы). Можно будет приобрести магниты, статуэтки, всевозможные фигурки. К Рождеству и Новому году готовятся ремесленники. Покупатели смогут выбрать изделия мастеров из керамики, дерева, соломки, текстиль.





На фудкорте предложат подкрепиться сытной уличной едой: шашлыками, пловом, блинами, драниками, бургерами, хот-догами, картофелем фри, сладостями и свежей выпечкой. Помогут согреться в декабрьскую погоду чай, кофе, какао, горячий шоколад, глинтвейн. Желающие смогут угоститься чаем из гигантского самовара.





"На ул. Гоголя будут установлены фотозоны, фотобудка, чтобы сделать снимки на память, мини-кинотеатр, где планируется просмотр фильмов. По выходным дням можно будет насладиться живой музыкой и поработать в мастерской ремесленников", - отметили в Брестском горисполкоме.-0-