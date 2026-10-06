"Уютное долголетие". Стратегию развития учреждений соцобслуживания утвердили в Гомельской области

Она обратила внимание: около 17% жителей юго-восточного региона - старше трудоспособного возраста. "Понимаем, что с годами пожилые люди утрачивают способность самообслуживания, поэтому проанализировали ситуацию и с учетом этих данных составили стратегию, предусматривающую поэтапное развитие учреждений стационарного обслуживания. Будем обеспечивать людям долговременный уход в современных условиях с учетом медицинских показаний, а также их способности к передвижению", - отметила она.
Поэтапно в регионе развивают профильные учреждения. Их реконструируют в соответствии с современными требованиями для создания комфортных условий для граждан.
"В этом году в период республиканской акции "От всей души" планируем открытие нового социального пансионата "Уютное долголетие" в Ельске. Он рассчитан на почти 150 мест. Это многофункциональное учреждение, где мы сосредоточим услуги стационарного и полустационарного профиля. То есть это будет и пансионат, и территориальный центр с обеспечением комплексного ухода и заботы. Также предусматриваем возможность создания отделений сопровождаемого проживания, чтобы недееспособные граждане в перспективе смогли восстановить способность к самообслуживанию, вернуться домой в привычные домашние условия", - рассказала председатель комитета.
В планах на следующий год - открытие социального пансионата в Озеранах Рогачевского района. "Это тоже будет многофункциональное учреждение. Планируем на территории сделать площадку активного долголетия, амфитеатр, куда будут приходить жители этого населенного пункта, а ведь основная категория - пожилое население. Это будет и досуговый комплекс для людей старшего возраста", - уточнила Надежда Цупа.
Развивается и единый городской центр социального обслуживания населения в Гомеле. Это комплекс для разных категорий гомельчан: пожилых, людей с инвалидностью, детей с особенностями развития, многодетных семей. "Планируем создать дополнительные комнаты, чтобы они могли приходить заниматься и развиваться. Идей у нас много. Думаю, что с учетом поддержки облисполкома у нас обязательно все получится", - заключила она.-0-
Фото Марины Васильевой