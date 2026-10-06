"Уютное долголетие". Стратегию развития учреждений соцобслуживания утвердили в Гомельской области

"В этом году в период республиканской акции "От всей души" планируем открытие нового социального пансионата "Уютное долголетие" в Ельске. Он рассчитан на почти 150 мест. Это многофункциональное учреждение, где мы сосредоточим услуги стационарного и полустационарного профиля. То есть это будет и пансионат, и территориальный центр с обеспечением комплексного ухода и заботы. Также предусматриваем возможность создания отделений сопровождаемого проживания, чтобы недееспособные граждане в перспективе смогли восстановить способность к самообслуживанию, вернуться домой в привычные домашние условия", - рассказала председатель комитета.