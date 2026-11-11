Уют своими руками. Как в Ополе реализуют инициативы и благоустраивают агрогородок

В рамках реализации молодежной инициативы в агрогородке Ополь благоустроили территорию возле памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Здесь засеяли около 460 кв.м газона, разбили более 20 кв.м цветников, установили садовые фигуры и оборудовали систему полива. Установили скамейки, качели и уличные тренажеры.

"Этот проект создавался для того, чтобы облагородить наш парк "Патриот". Здесь уже установлены скамейки, тренажеры, продолжается озеленение территории. Будут высажены деревья, кустарники, созданы новые цветники. Главным результатом, я считаю, станет то, что люди будут вовлекаться в благоустройство нашего агрогородка и создавать комфортные условия для жизни", - рассказала Ксения Федченко.

Импульсом к развитию инициативы стала работа по преобразованию агрогородка. "Подтолкнуло то, что наш населенный пункт одержал победу в проекте "Деревня будущего" несколько лет назад. Примерно с 2023 года реализуется проект, направленный на привлечение жителей к развитию агрогородка. Ксения увидела этот потенциал и предложила свою идею по благоустройству территории. Проект разрабатывали три года. Работа в парке продолжается. Сегодня высадили около 15 лип. В будущем планируем установить информационные таблички с фотографиями известных людей Опольского края. Это будет своеобразная аллея славы. Хотим, чтобы молодежь знала своих земляков и брала пример со старшего поколения", - рассказали в учреждении образования.

С 2025 года Опольская школа является партнером Опольского сельисполкома и ОАО "Ополь-Агро" в проекте по созданию "Деревни будущего", направленного на популяризацию, благоустройство агрогородка и закрепление молодежи в сельской местности.

В агрогородке осуществлены работы по благоустройству и развитию инфраструктуры. "Частично проведена реконструкция линий электропередачи, выполнен капитальный ремонт четырехквартирного жилого дома. Есть арендное жилье, куда заселяются молодые специалисты. Провели ремонт Дома культуры и амбулатории. В перспективе - реконструкция гостиничного комплекса и создание тренажерного зала, капитальный ремонт столовой, в которой проводятся по заказу населения мероприятия", - сообщили в сельисполкоме.

По итогам 2024 и 2025 годов агрогородок Ополь вошел в число победителей областного конкурса по благоустройству. Премиальные выплаты направили на развитие общественных пространств. "Мы установили спортивные уличные тренажеры. По дороге из школы дети делают остановку у них. Ребята не упускают возможности размяться после уроков и немного прокачать мышцы. Сейчас закупаем оборудование для парка - качели, скамейки. Хотим, чтобы территория становилась еще более привлекательной для жителей всех возрастов", - отметили в сельисполкоме.

В Ополе проживают 424 человека. Население в агрогородке увеличивается. Это происходит за счет переезда людей из Украины, России, Германии. "Иностранцы приезжают сюда жить и работать. Из Германии приезжают покупать дома, их обустраивают, ремонтируют. Например, семья из Украины тут проживает. Муж работает трактористом, жена тоже трудится в хозяйстве. Еще один человек из Таджикистана, хочет купить дом, занимается отделкой служебных домов. Женщина с матерью приехала из Латвии, она работает продавцом в магазине сейчас", - рассказали в сельисполкоме.

Людей привлекает уютная, спокойная обстановка. За два года на территории Опольского сельсовета приобрели 87 домов. В агрогородок приезжают работать молодые специалисты, многие из них решают остаться здесь жить и после завершения срока распределения. Работа здесь направлена не только на привлечение новых жителей и заполнение рабочих мест, но и на сокращение количества пустующих домов.

Развитие агрогородков и создание в них комфортной среды для жизни - одно из приоритетных направлений региональной политики. И об этом глава государства говорил не единожды, последний раз 9 ноября на рабочем совещании в Шклове. Инфраструктура для людей в агрогородках очень важна. Такие населенные пункты должны иметь условия, сопоставимые с небольшим городом или районным центром: жилье, интернет, магазины, тепло, социальные и бытовые услуги.-0-

11 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Ополь Ивановского района реализовали молодежный проект "Парк "Патриот" учащейся десятого класса местной средней школы Ксении Федченко. Инициатива направлена на улучшение качества жизни сельских жителей, на преобразование малопродуктивной территории агрогородка в полноценное место отдыха молодежи. Проект должен стать примером для других регионов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Опольской СШ.