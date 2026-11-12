12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.
В милицию по телефону 102 ночью позвонил 26-летний минчанин. Он рассказал, что знакомый угрожал ему похожим на пистолет предметом, забрал $2 тыс. и скрылся. На место происшествия оперативно приехали милиционеры, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
"Мужчины периодически общались в интернете, а накануне собеседник предложил встретиться. Потерпевший приехал на машине, в салоне которой находились деньги от продажи другого авто. Фигурант сел на пассажирское сиденье, достал оружие и потребовал отдать наличные", - рассказали в МВД.
Для поимки злоумышленника были использованы возможности Республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Оперативники во взаимодействии с участковыми инспекторами милиции проводили отработку жилого сектора. Местонахождение и личность подозреваемого установили. Им оказался 38-летний житель Минской области. При силовой поддержке бойцов ОМОНа его задержали.
"У нападавшего обнаружены и изъяты незарегистрированный пистолет Beretta, пневматическая винтовка и боеприпасы. По предварительной информации, несколько лет назад он приобрел оружие за границей через интернет", - отметили в МВД.
Часть денег злоумышленник успел потратить, остальную сумму удалось вернуть.-0-
Регионы
12 ноября 2026, 10:20
Угрожал пистолетом и отнял деньги: в Минске задержали подозреваемого в разбойном нападении
Скриншот видео МВД
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