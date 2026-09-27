"Угрожает убить маму". В Минске девочка вызвала милицию на отца-дебошира

"Девочка сообщила, что родители ссорятся, и отец ведет себя очень агрессивно - угрожает убить ее маму. Правоохранители незамедлительно прибыли по указанному адресу и задержали дебошира - 42-летнего слесаря предприятия, который находился в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали в ГУВД.
Супруги поссорились из-за ревности. Вскоре словесная перепалка переросла в серьезный конфликт: фигурант бросал в женщину стулом и угрожал физической расправой в присутствии двоих несовершеннолетних детей.
Потерпевшая рассказала, что долго терпела агрессивное поведение супруга и не обращалась за помощью, так как хотела сохранить семью.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за угрозу убийством.
В милиции напоминают: домашнее насилие нельзя замалчивать, если вы пострадали или знаете тех, кто нуждается в защите, сообщайте об этом в правоохранительные органы.-0-