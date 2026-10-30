Учреждениям социального обслуживания передали новые микроавтобусы в Бресте

30 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте территориальным центрам социального обслуживания населения и социальным пансионатам 30 октября торжественно передали ключи от 22 специализированных микроавтобусов, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова, заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Рафалович, заместитель начальника управления автомобилестроения и металлургии Министерства промышленности Александр Драницкий. Торжественную церемонию вручения организовали на площадке перед главным входом в мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" - на фоне монумента "Звезда".

Новый транспорт получили 13 территориальных центров и 9 социальных пансионатов Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, а также Минска. Микроавтобусы оборудованы подъемными устройствами и приспособлениями для безопасной перевозки людей в креслах-колясках. Они помогут пожилым людям и людям с инвалидностью добираться до социальных учреждений, посещать занятия и участвовать в мероприятиях.Всего в этом году учреждениям социального обслуживания передадут 27 микроавтобусов. Транспорт приобретают за счет республиканского бюджета по государственной программе "Общество равных возможностей" на 2026-2030 годы.