"Учителя - опора государства". Лучших педагогов Минска чествовали в преддверии профессионального праздника

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В концертном зале "Минскконцерта" прошел городской праздник, посвященный Дню учителя. На нем наградили 30 лучших педагогических работников столичной системы образования и чествовали 30 ветеранов педагогического труда, передает корреспондент БЕЛТА.Лучшим педагогам вручили почетные грамоты и объявили благодарности Совета Республики, Минского городского исполнительного комитета и Минского городского Совета депутатов, комитета по образованию Мингорисполкома, Белорусского профессионального союза работников образования и науки. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев отметил, что педагог - человек, который сознательно выбрал свой жизненный путь. "Работать в школе, с детьми и родителями - это призвание. Случайно в эту сферу не попадают, - сказал он. - Каждый учитель - уникальный человек: он умеет найти подход к ученикам, преподнести предмет, не только научить, но и воспитать, дать путевку в жизнь".Владимир Кухарев добавил, что профессиональный праздник - это торжественный, знаковый момент. "Учителя в этот день становились где-то строже, где-то добрее, ведь понимали, что это их праздник, а ученики с особым трепетом приходили их поздравить. Важно, что эти традиции из года в год продолжаются, а чувство признательности и благодарности сохраняется у новых поколений. День учителя - важнейший праздник для страны, потому что учителя - опора государства. Они участвуют в становлении следующих поколений, а значит, и в формировании будущего страны. Без их огромной ежедневной работы государству было бы очень трудно. Сегодня можно с уверенностью сказать, что педагогические коллективы прекрасно справляются со всеми трудностями и всегда находятся на высоте", - отметил он.В столичной системе образования работают около 30 тыс. педагогов. Все они - неравнодушные, высокопрофессиональные специалисты, которые каждый день вкладывают душу в воспитание подрастающего поколения и формируют прочный фундамент знаний, отметил заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский. "Система образования столицы ежегодно демонстрирует отличные результаты. Наши ученики становятся победителями и призерами республиканских и международных олимпиад, конкурсов исследовательского мастерства. Педагоги участвуют в конкурсах профессионального мастерства, делятся опытом, наработками и лучшими практиками. Все это позволяет говорить о том, что система образования Минска держится на неравнодушных к своему делу учителях и педагогах", - подчеркнул он.Поздравил столичных педагогов и вручил им нагрудные знаки Министерства образования "Отличник образования" заместитель министра образования Александр Кадлубай. Он отметил, что мир стремительно меняется: развиваются цифровые и технологические процессы, внедряется искусственный интеллект. Однако неизменным остается главное - 1 сентября педагог приходит в учреждение образования и начинается учебный процесс. "В это время не просто передаются знания, но и формируется личность, прививаются ценности, необходимые обществу и государству. Так создается будущее", - сказал замминистра.Он также отметил, что столичные педагоги во многом задают тон в развитии образования по всей стране, поскольку в Минске огромное количество инновационных и экспериментальных площадок. Наработки, которые там появляются, со временем становятся нормой.Председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран назвал белорусского педагога примером для учащихся и их родителей и подчеркнул, что именно он формирует государственный взгляд, который затем передается подрастающему поколению.Среди награжденных - учитель русского языка и литературы столичной гимназии №39 Елена Зачатко. В этом году 16 ее выпускников получили на ЦЭ 100 баллов, она планирует как минимум сохранить этот результат. "Главное в работе с детьми - научить их учиться. В нашей программе не так много часов, поэтому важно показать ребятам, где и как можно получить знания. Мы не можем просто дать им все готовое: материал нужно самостоятельно прорабатывать и дома", - рассказала она.Как и многие педагоги, Елена Зачатко определилась с профессией еще в 10-м классе. Ее вдохновил учитель русского языка. "Я прислушалась к ней, посмотрела на нее и решила, что тоже хочу стать учителем. Потом поняла, что мне придется постоянно учиться, и немного испугалась, ведь это будет всю жизнь. Так и вышло - я учусь всю жизнь. И во многом благодаря детям. Когда пришла в профессию, была молодой и неопытной, чего-то не знала. Дети постоянно подталкивали меня узнавать новое. Я не боюсь сказать им: "Не знаю, посмотрю и узнаю", - поделилась педагог.Елена Зачатко работает в сфере образования почти 30 лет. Она признается, что однажды из-за усталости даже уходила из профессии на год, но не смогла остаться в стороне, ведь очень скучала по школе и ученикам.В педагогической сфере работает 40 лет заведующая детским садом №49 "Мир на ладошке" Светлана Наркевич. В 17 лет она пришла в дошкольное учреждение помощником воспитателя, а последние 20 лет работает заведующей. "Для меня эти дни особенно значимы, ведь именно 1 октября 1986 года я впервые переступила порог детского сада", - отметила она.Остаться в дошкольном образовании Светлана Наркевич решила потому, что считает маленьких детей самыми прекрасными. "Дети приходят к нам наивными, совсем маленькими. Родители доверяют нам самое дорогое - своих малышей. Когда мы выпускаем их в школу и видим первые достижения, это приносит наибольшую радость и удовлетворение", - рассказала заведующая. Она добавила, что именно детский сад дает ребятам возможность прожить настоящее детство, вдоволь наиграться и быть счастливыми.День учителя в Беларуси отметят 4 октября. В эти дни слова благодарности в адрес педагогов и ветеранов педагогического труда звучат по всей стране.-0-Фото Татьяны Матусевич