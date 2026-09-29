Учитель с 30-летним стажем: к ребенку в эпоху цифры нужен особый подход, но дети все так же нуждаются в любви 

Успешное учительство Анна Лебедевич сочетает с успешным материнством: в многодетной семье подрастают трое сыновей.-0-





Фото Леонида Щеглова

29 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Участники торжества в честь Дня учителя в Гродно поделилась своим пониманием миссии педагога, сообщает корреспондент БЕЛТА.Для Екатерины Дудинской - учителя музыки и руководителя образцового фольклорного коллектива "Нальшчаначка" Жодишковской средней школы (Сморгонский район) этот учебный год юбилейный - в образовании она уже 30 лет."Как пришла в сельскую школу после окончания Гродненского педучилища, так и тружусь до сих пор. Конечно, мир за это время изменился, и дети тоже. К "цифровому" ребенку нужен особенный подход. Но, как и прежде, дети нуждаются в любви и понимании", - считает педагог.Учитель отмечает, что школа стала более современной, дети - более креативными, все время движение вперед идет в ритме. "И хотя ребят, увлеченных интернетом, труднее заинтересовать, нам это удается, - замечает она. - В фольклорном коллективе мы изучаем родной край, его культуру, историю. И ребятам очень интересно. В школе много нового: компьютерные классы, мультиборды, все можно визуализировать, поэтому работать стало легче".Екатерина Дудинская выделяет еще одну особенность сельской школы. В деревне младшим чаще приходится помогать старшим дома, по хозяйству. И это хорошо, считает она. Пусть это занимает определенное время, зато учит труду, ответственности. Вместе с тем в сельской школе много умных, целеустремленных ребят, и возможностей у них тоже достаточно. Есть кружки, факультативы, творческие коллективы."Уверена, что наши воспитанники вырастут хорошими людьми, патриотами своей Родины, всегда будут любить свой край, место, где они родились", - резюмировала Екатерина Дудинская.В свою очередь учитель лицея №1 Гродно Анна Лебедевич о своем предмете замечает: "Астрономия - это моя любовь. Потому каждый урок для меня - маленький праздник, стараюсь, чтобы эта наука также увлекала детей".На торжестве в честь Дня учителя, которое сегодня состоялось в Гродно, успехи Анны Лебедевич на школьной ниве отметили почетной грамотой Гродненского облисполкома. На вопрос, за что вы любите школу, педагог отвечает с искрой во взгляде: "За самореализацию, за возможность работать с детьми, за то, что здесь чувствую полезной, даю ребятам знания, которые актуальны".Об уровне преподавателя ярко говорит тот факт, что сегодня, пока она участвует в торжестве, приуроченном к профессиональному празднику, ее ученик Ян Терехов выступает на международной олимпиаде по астрономии во Вьетнаме. Он защищает честь нашей страны на предметном состязании, где соревнуются молодые астрономы из разных стран. В прошлом году парень из Гродно стал обладателем серебряной медали международной олимпиады по астрономии в Индии.