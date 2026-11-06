Учитель года Беларуси - студентам ГрГУ: всего, к чему стремишься, можно достичь





Гродненский государственный университет стал первым вузом страны, где лучший учитель года провел масштабную встречу со студенческой молодежью после своей знаковой победы.

Стартовал день с профильного мастер-класса, который Денис Дубаневич провел для студентов специальности "математика" перед началом общей встречи. Обучающее мероприятие было посвящено приему "тест-лестница" в процессе работы с учащимися. Как пояснил опытный педагог, студенты получили возможность узнать особенности и нюансы, которые нужно учесть, чтобы этот метод применять практически в любых классах, хотя, конечно, больше он подходит для 5-7-классников.

Главным событием дня стал открытый диалог, в котором приняла участие ректор ГрГУ Ирина Китурко, которая призвала коллег активно перенимать секреты мастерства учителя года.





В ходе общения со студентами и преподавателями Денис Дубаневич признался, что конкурс, и в особенности 10 дней финала, сильно изменили его собственное отношение к профессии, подарив знакомство с 62 лучшими педагогами страны.





Студенты активно задавали гостю вопросы, ответы на которые раскрывали его не только как профессионала, но и как творческую личность. Особый интерес у будущих коллег вызвали конкретные педагогические приемы. Денис Дубаневич рассказал о своем любимом лайфхаке - интерактивной системе "цветных ладошек": этот метод мгновенно визуализирует уровень понимания класса, существенно экономя время на проверку теории. При этом он дал важный совет: никогда не бояться объяснять материал повторно, дети всегда будут за это благодарны. Говоря о запоминании информации и зубрежке, учитель признался, что не обладает идеальной памятью, но легко запоминает математические формулы, а сухую информацию - через выстраивание логических связей. По его мнению, если ребенок вызубрил материал, задача педагога - доступно объяснить его суть на понятном языке, после чего начнется осознанное применение знаний.

Интерес вызвал опыт совмещения руководящей работы и преподавания. Денис Дубаневич отметил, что, несмотря на важность и значимость административной деятельности, именно непосредственное общение с учениками в классе всегда остается для него главным источником душевных сил и вдохновения. Проведение уроков помогает педагогу сохранять искреннюю увлеченность своим делом и защищает от профессионального выгорания.

Денис Дубаневич поделился с будущими педагогами своим опытом профессионального совершенствования. "Самое главное - научиться отметать неважное и на каждом этапе развития делать упор на самое значимое. Потому что, если попытаешься охватить все, может не получиться ничего. Действительно, нужно научиться выбирать и верно расставлять акценты", - такой совет дал учитель. Денис Дубаневич поделился с будущими педагогами своим опытом профессионального совершенствования. "Самое главное - научиться отметать неважное и на каждом этапе развития делать упор на самое значимое. Потому что, если попытаешься охватить все, может не получиться ничего. Действительно, нужно научиться выбирать и верно расставлять акценты", - такой совет дал учитель.





Важно также, считает он, научиться относиться к ошибкам детей так, как ты относился бы к своим ошибкам. "Если ребенок ошибается, это еще не значит, что он глуп. Возможно, он невнимательный, где-то просто не выспался, устал. Нужно помогать детям исправлять свои ошибки и учиться на чужих. Когда мы научим школьников избавляться от своих ошибок путем изучения и закрепления материала, проблем станет гораздо меньше", - говорит победитель учительского конкурса.

Для мотивации будущих коллег Денис Дубаневич также отметил: "Каждому учащемуся, с которым работаю, я могу с уверенностью сказать: нет недостижимых вершин. Все, что мы можем запланировать и к чему стремимся, - всего этого можно достичь".-0-





Фото ГрГУ

6 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Победитель конкурса "Учитель года Республики Беларусь - 2026", преподаватель математики СШ №5 г.Смолевичи Денис Дубаневич поделился профессиональными секретами с будущими педагогами - студентами ГрГУ им.Я.Купалы, передает корреспондент БЕЛТА.