Ученическую бизнес-компанию по выпуску аксессуаров из кожи открыли в столичном колледже

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую ученическую бизнес-компанию "Модельерка" открыли в Минском государственном колледже технологии и дизайна легкой промышленности в ходе Белорусской недели предпринимательства, передает корреспондент БЕЛТА.Ученическая бизнес-компания - это возможность для молодых людей получить практические навыки предпринимательской деятельности, повысить финансовую грамотность и определиться с будущей профессией. Попробовать себя в роли предпринимателей решили и в столичном колледже технологии и дизайна легкой промышленности. Как рассказал директор учреждения Валерий Бохонко, учащиеся совместно со своими руководителями и сотрудниками колледжа готовились к открытию около трех месяцев. Теперь молодые люди будут сами производить и реализовывать продукцию, находя для нее рынки сбыта."Для нас важно, что учащиеся не просто учатся шить, изготавливать какую-то продукцию, но и осваивают ее реализацию, проведение маркетинговых исследований. Это необходимо, чтобы наряду с теоретическими и практическими знаниями по специальности они получали навыки реализации", - отметил Валерий Бохонко.Участниками ученической бизнес-компании стали около 10 активных учащихся. По словам одной из них, будущей специалистки по моделированию и конструированию обуви и кожгалантерейных изделий Екатерины Юхимук, на первом этапе команда планирует изготавливать мелкую кожгалантерею: монетницы, ключницы, обложки для паспорта, картхолдеры, брелоки и чехлы для очков.Девушка рассказала, что о возможности создать собственную бизнес-компанию студенты узнали от мастеров производственного обучения. Идея их вдохновила, и сегодня состоялось торжественное открытие проекта. "Сейчас у нас идет разработка и пошив изделий, в дальнейшем планируем продавать их как в колледже, так и на выездных выставках, и в интернете. Модели придумываем сами: сначала появляется набросок в голове, затем переносим его на бумагу, делаем выкройки, и далее создаем изделия", - поделилась Екатерина Юхимук. Она также добавила, что такой формат очень удобен: прямо во время учебы можно закрепить профессиональные навыки, глубже разобраться в устройстве бизнеса и заработать первые деньги.Во всем учащихся поддерживает мастер производственного обучения Мария Молдованова. Она отметила, что педагоги сопровождают команду на всех этапах - от создания эскиза до реализации готового изделия, подсказывают удачные дизайнерские решения и оптимальные методы работы. Шьют продукцию участники бизнес-компании на производственной базе колледжа.По словам мастера, спрос на изделия учеников уже есть: "Когда мы представляем работы на выставках и различных мероприятиях, посетители часто подходят и спрашивают, сколько это стоит. Раньше нам приходилось отвечать, что изделия не продаются, а теперь мы сможем официально реализовывать творчество учащихся".Первый заместитель председателя концерна "Беллегпром" Сергей Гомон, посетивший торжественное открытие, подчеркнул, что такие инициативы полезны и для крупного бизнеса."Преподаватели создают в стенах колледжа пространство, где учащиеся наряду с занятиями за партой могут выпускать свои первые изделия и представлять бизнес-идеи. Для кого-то это станет стартом будущей карьеры. Учитывая, что большинство выпускников распределяются непосредственно на предприятия "Беллегпрома", мы всячески оказываем поддержку. Концерн приветствует эту инициативу и готов дальше сотрудничать с колледжем в этом направлении", - сказал он.Одной из гостей церемонии открытия стала заместитель главы администрации Фрунзенского района Минска Юлия Маковская. Она привела в пример успешный опыт аналогичной учебной бизнес-компании, созданной на базе Центра дополнительного образования детей и молодежи "Эврика"."Два года этот проект работает на благо нашего района, Минска и страны. На мой взгляд, для учебной бизнес-компании, как и для любого бизнеса, мало уметь создавать продукт - важно считать затраты, продвигать товар и находить конечного потребителя. Уверена, что эта площадка даст вам возможность реализовать себя в качестве будущих предпринимателей", - обратилась она к участникам проекта.Сегодня ученические бизнес-компании действуют в учреждениях образования во многих регионах Беларуси, помогая молодежи делать первые шаги в реальном секторе экономики.-0-