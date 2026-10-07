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07 октября 2026, 13:12
Уборку кукурузы на зерно ведут аграрии Витебского района
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К уборке кукурузы на зерно приступили в СУП "Липовцы" Витебского района. Средняя урожайность здесь составляет около 100 центнеров с гектара.-0-Фото Александра Хитрова
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