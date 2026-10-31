Уборку картофеля и кукурузы на силос завершают в Брестской области

31 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области аграрии завершают уборку картофеля и кукурузы на силос. С полей останется убрать сахарную свеклу и обмолотить кукурузу на зерно. Об этом сообщил первый заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий во время посещения Барановичского района, передает корреспондент БЕЛТА.



"Задача стоит - максимально сократить сроки этих работ. Все наши организационные, технические и технологические возможности нацелены именно на это", - подчеркнул Дмитрий Городецкий.



В частности, он посетил фермерское хозяйство "Фортуна", которое является одним из лидеров области по выращиванию картофеля. Средняя урожайность составляет 600 ц/га. "На базе этого хозяйства собираются специалисты не только нашей области, но и всей страны, обсуждают подходы, возникающие вопросы и современные решения в картофелеводстве. Кроме того, хозяйство участвует в формировании стабилизационных фондов, государственного заказа по картофелю и столовой свекле. По области практически завершают закладку продукции в стабфонды. Нет никаких сомнений, что она будет заложена и будет качественной", - отметил первый заместитель председателя облисполкома.



Также завершается закладка яблок в стабфонды. В них будут дожидаться поставок почти 3,2 тыс.т фруктов.



Дмитрий Городецкий посетил и другие хозяйства района. Он отметил, что в этом году территория разделилась географически: на зоны, где выпало мало осадков, и районы, где увлажнение было подходящим для получения хорошего урожая. Барановичский район - один из примеров. "Несмотря на погодные особенности, урожайность кукурузы на силос составляет 330-350 ц/га, а в "Крошине" до 400 ц/га. Это хороший результат, который является следствием качественной работы, правильного выбора сроков сева, селекционной работы по семенам, удобрений, средств защиты растений и других нюансов. И на зерно дает хороший урожай. В хозяйствах таких, как "Мир", "Крошин", "Столовичи", до 140 ц/га зерна. На фоне 72-73 ц/га, которые мы в среднем получаем по области. Это достойный результат", - рассказал первый заместитель председателя. Он добавил, что по свекле тоже отмечаются хорошие показатели, прирост корнеплодов продолжается.



Дмитрий Городецкий остановился на вопросе обеспечения животноводства качественными кормами. "По объемам сенажа и силоса валовый сбор меньше, но мы уже заготовили 30 кормовых единиц на условную голову. С учетом остатков прошлого года общий объем составит порядка 34 к.е. на условную голову. Это позволяет нам работать до урожая следующего года без сложностей в производстве животноводческой продукции. Но при этом выводы определенные делаем, работаем над тем, чтобы повысить продуктивность наших травяных угодий и посевов кукурузы", - отметил он.-0-