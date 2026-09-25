Уберечь от беды в холодный период. Учебно-полевой сбор курсантов МЧС стартовал в Гродненской области





К профилактической акции присоединятся более 40 курсантов и преподавателей Университета гражданской защиты, а также работники Гродненского областного управления МЧС.





Профилактический десант направится по адресам, требующим особого внимания. Курсанты посетят дома жителей региона, в первую очередь - пожилых людей, людей с инвалидностью, а также тех, кто находится в группе повышенного риска.





При посещении курсанты и работники МЧС напомнят жителям, как избежать пожаров и трагедий в холодный период. Акцент будет сделан на состояние печей, их подготовку к отопительному сезону, а также наличие исправных автономных пожарных извещателей.-0-

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учебно-полевой сбор курсантов МЧС стартовал в Гродненской области, сообщили БЕЛТА в МЧС.