У Пинска появился город-побратим в китайской провинции Шаньси

11 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинск и китайский Цзиньчэн стали городами-побратимами. Соглашение подписано 11 ноября во время встречи председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика с губернатором провинции Шаньси Лу Дунляном, передает корреспондент БЕЛТА.



Пинск и Цзиньчэн договорились, в частности, обмениваться делегациями, развивать сотрудничество в сферах экономики и торговли, науки и техники, культуры и образования, спорта, здравоохранения.



В целом Брестская область и провинция Шаньси побратимские отношения поддерживают с марта 2023 года, стороны наращивают темпы сотрудничества. "Надеюсь, сегодняшняя встреча будет способствовать дальнейшему укреплению наших взаимоотношений", - сказал Петр Пархомчик.



Он отметил, что в октябре в Бресте представители Шаньси приняли участие в первом белорусско-китайском туристическом форуме. Во время мероприятия подписан ряд соглашений. "Логичным продолжением этой инициативы должен стать следующий форум, который позволил бы закрепить не только достигнутые договоренности, но придать новый импульс развитию связей между нашими регионами, в том числе в туристической сфере. В апреле 2027 года Брест станет площадкой для проведения международного форума-выставки деловых контактов. Это возможность для представителей бизнеса Шаньси установить прямые контакты с белорусскими производителями, обсудить совместные логистические, промышленные и инвестиционные проекты", - считает председатель Брестского облисполкома.



Губернатор провинции Шаньси Лу Дунлян высказал предложения по взаимодействию с Брестской областью. Китайская сторона заинтересована выйти на новый уровень отношений с белорусскими партнерами, углубить торгово-экономическое, инновационное сотрудничество, укрепить связи в сферах науки и технологий, больше внимания уделять контактам в сфере образования.



В свою очередь Петр Пархомчик предложил разработать дорожную карту сотрудничества двух регионов. В документе могут быть отражены планы по взаимодействию в различных сферах. "Брестская область открыта для конструктивного диалога и заинтересована в расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, углублении межрегионального взаимодействия и социально-культурных связей", - подчеркнул председатель Брестского облисполкома. Он пригласил представителей провинции Шаньси посетить Брестчину с ответным визитом.



Визит в Китай делегации Брестской области начался 7 ноября. Представители Беларуси провели официальные встречи и переговоры с деловыми кругами провинций Аньхой и Шаньси, посетили предприятия. Визит завершится 12 ноября.-0-