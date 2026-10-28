У браконьеров в Славгородском районе нашли 20 кг тротила и арсенал оружия

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники оперативного отдела Могилевской областной инспекции в Славгородском районе обнаружили целый арсенал нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.



Двое жителей Славгорода попали в поле зрения инспекторов из-за подозрений в браконьерстве. При задержании у них были изъяты запрещенные орудия лова - ставные рыболовные сети общей длиной 180 м. В отношении мужчин был начат административный процесс по ч.1 ст.16.25 КоАП.



Сотрудники Госинспекции осмотрели домовладение одного из задержанных и обнаружили там арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Из незаконного оборота изъято более 20 кг тротила (34 бруска по 200 г, один 400-граммовый брусок и 194 тротиловые шашки по 75 г), 80 электродетонаторов, девять взрывателей, три капсюля-детонатора и два унифицированных запала для ручных гранат.



Обнаружены три артиллерийских снаряда калибра 45 мм, две гранаты РГ-42, три гранаты РГД-5, граната Ф-1 и ружейная граната. Изъяты незарегистрированные боевой карабин СВТ и охотничье ружье ИЖ-58, а также зарегистрированное охотничье ружье ИЖ-58.



В доме хранились 322 патрона калибра 7,62 мм, 14 крупнокалиберных патронов, 423 патрона 12-го калибра, четыре патрона 16-го калибра и один сигнальный патрон. Среди обнаруженного снаряжения был металлоискатель, который, предположительно, использовался для поиска боеприпасов и оружия времен войны.



Учитывая масштабы находки и огромную угрозу общественной безопасности, к делу незамедлительно подключились силовые ведомства. Проверку проводят сотрудники 11-го Управления ГУБОПиК МВД.



Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Следствию предстоит выяснить, с какой целью житель райцентра хранил дома килограммы промышленной взрывчатки и боевые снаряды.



Госинспекция призывает граждан не оставаться в стороне и сообщать информацию о фактах браконьерства или незаконного хранения орудий.-0-