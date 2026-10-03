Тыква весом 263 кг, соломенные фотозоны и ярмарка. В Бресте прошел фестиваль "Дары осени"

Фото Виолетты ЮЖАКОВОЙ,

БЕЛТА.-0-

Еще до официального открытия одной из популярных локаций для детей стали большие тюки соломы. Пока взрослые присматривались к торговым рядам, дети с удовольствием взбирались на соломенные конструкции. Рядом расположили тематические фотозоны, интерактивные площадки, фуд-корт и ярмарку мастеров. На праздник с набережной переместили гигантские весы, на которых можно узнать свой вес в драниках и других единицах.Организаторы постарались наполнить праздник настоящим сельским колоритом. Посетителям предложили овощной суп, кашу из тыквы, горячие драники, картофель, запеченный в фольге, овощи на гриле, шашлык, колбаски, травяной чай и множество других угощений. Дополнили атмосферу композиции из овощей, фруктов и цветов, плетеные корзины, сувениры из дерева и бисера. Дети подготовили осенние поделки.Около 180 торговых точек предложили покупателям широкий ассортимент: картофель, капуста, огурцы, помидоры, морковь, лук, перцы, яблоки, груши, арбуз, малина, шиповник, слива, клюква, орехи, грибы, мед, кондитерские изделия, луковицы растений, цветы, кустарники, изделия из дерева и другие позиции.Председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский, открывая фестиваль, отметил, что идея его проведения выросла из желания подарить подобный праздник жителям областного центра. "Первоначальная идея родилась не в этом году, но именно сейчас мы решили провести ее в формате большого осеннего фестиваля. Мы чествуем наших аграриев на "Дажынках", и для горожан хотелось создать свое событие. В первую очередь создать теплую атмосферу и показать богатство, которое наши сельхозпроизводители получают на угодьях. Для нас это новый формат традиционной осенней ярмарки. Важно не только помочь людям приобрести продукцию на зиму, но и создать хорошее настроение, показать качество того, что производится в нашей местности, привлечь туристов. Сегодня здесь есть все - от солений до копчений. Работают наши ремесленники, приехали гости из соседних регионов. А этот сельский антураж с соломой создает особое настроение. Вчера, когда оформляли площадку, детей невозможно было увести от этих тюков. Уже есть предложение на следующий год сделать настоящий соломенный городок. Над этим тоже будем работать", - рассказал Сергей Лободинский.Ярмарку посетил первый заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий. "Удовлетворение от выращенного урожая, конечно, есть. Мы видим сегодня столько продукции. Она не только прекрасна по виду и качеству, но радует и ценой. Это все достигается благодаря тому, что в нашей стране, на уровне даже главы государства, огромное внимание уделяется именно обеспечению продовольственной безопасности. Задача аграриев - в полной мере обеспечить людей качественной и недорогой продукцией. Ожидаем хороший урожай яблок, неплохой урожай картофеля. Мы сегодня много делаем в сельском хозяйстве для того, чтобы обеспечить высокую технологию производства и возделывания. Формат фестиваля очень хороший. Сегодня молодое поколение зачастую узнает о сельском хозяйстве из гаджетов и видеороликов, а на этом празднике мы видим много интересного", - сказал он.Рядом с торговыми рядами - арбузная пирамида, высота которой 5 м, а диаметр - 4 м. Вместимость конструкции - около 5 т арбузов. Но самым обсуждаемым элементом фестиваля стала гигантская тыква весом 263 кг, которая сразу привлекла внимание посетителей. Ее вырастил брестчанин Александр Демешко, он увлекается этим уже несколько лет. "Это мое хобби. Вообще я работаю помощником машиниста, а выращивание цветов и больших тыкв - любимое дело. Это то, что приносит удовольствие, радость, дает силы и энергию вставать по утрам", - поделился он.Тыкву таких размеров Александр Демешко представляет уже второй год подряд. "В прошлом году вырастил тыкву весом 250 кг. Тогда ее разделили для брестчан и гостей города. В этом году удалось побить свой рекорд на 13 кг. Выращивание гигантов требует значительных усилий. За одной тыквой нужно ухаживать практически как за маленьким ребенком. С апреля по сентябрь. Нужны терпение, любовь, знания и очень много времени. Я любитель, нет специальных приспособлений, все приходилось делать вручную. Поэтому главный секрет - это терпение. Любовь к необычному увлечению появилась благодаря брату. Он биолог-генетик, однажды подарил мне семена. С этого все и началось. А потом появился интерес, азарт, желание попробовать вырастить что-то большое", - пояснил мужчина.Не меньший интерес вызвали фотозоны, расположенные рядом с гигантом, украшенные овощами, фруктами, ягодами и осенними композициями.Среди участников ярмарки и фермер Руслан Труханович, который торгует овощами уже около десяти лет. "Продаем все, что нужно для борща: картофель, капусту, лук, морковь, свеклу. Картошки, например, выращиваю шесть сортов. Я вырос в деревне. Этим занимались дедушка и отец, и я вот решил тоже. Земля всегда накормит. Формат фестиваля-ярмарки интересен. Люди приходят не только за покупками, но и на праздник. По моим наблюдениям, благодаря фестивальному формату покупателей на ярмарке становится примерно на процентов 20-30 больше", - рассказал он.По доброй традиции волонтеры БРСМ помогают пенсионерам нести покупки: при предъявлении пенсионного удостоверения они организуют доставку овощей до дома на транспорте.Брестчанин Артем Горбацевич, пришедший на фестиваль с друзьями, поделился своими впечатлениями. "Очень удобный формат. Можно и развлечься, и купить домой овощи, цветы, другие товары. Особенно понравились фотозоны и сама атмосфера. Осознаешь, что ты все еще в городе, но стоит подойти к площадке фестиваля - и будто попадаешь в сельскую местность. В моменте захотелось поехать к бабушке в деревню, привезти ей что-нибудь из новых сортов отсюда. Хорошо, что такой формат появился в Бресте, может, в дальнейшем он мог бы стать туристической фишкой города", - сказал молодой человек.Фестиваль "Дары осени" продолжится до самого вечера.Дарья ПАРАСЕВИЧ,