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Творческие, заинтересованные, с горящими глазами. В Гродно отметили лучших работников культуры

Опубликовано:

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Регионы
07 октября 2026, 15:20

Творческие, заинтересованные, с горящими глазами. В Гродно отметили лучших работников культуры

7 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На праздничном мероприятии, посвященном Дню работников культуры, которое прошло сегодня в Гродно, вручили заслуженные награды 65 работникам отрасли региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Героями торжества стали лучшие артисты, библиотекари, народные мастера, преподаватели, сотрудники музеев и сельских домов культуры, руководители учреждений. 

"Наш Президент очень емко сказал: культура делает белорусов белорусами. И 30-й юбилейный фестиваль национальных культур, который прошел в Гродно летом и показал все разнообразие культур народов, которые проживают в нашей стране, еще раз доказал этот постулат", - сказал, обращаясь к участникам встречи, заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк.

Он отметил, что культура - мощный ресурс воспитания человека. Через фестивали, книги, живое слово, музыку можно донести до людей многое, и не только до умов, но и затронув струны души. Благодаря этому мы ощущаем себя в Беларуси единым этносом, который умеет жить вместе.
Виктор Пранюк отметил фестивали и праздники в Гродно и районах, которые стали брендовыми не только для Принеманского края, но и привлекают гостей со всей Беларуси и из-за рубежа: "Бацькава булка", "Вороновский драник', "Ажурный код Новогрудка", " PROЖАРКА по-волковысски" , "Керамика Крева" и многие другие. Такие события поднимают наш имидж и взращивают в людях гордость за свою малую и большую Родину, считает заместитель председателя облисполкома.

"Мы строим новые объекты, возрождаем исторические ценности создаем произведения искусства и поддерживаем народные традиции. Работники культуры благодаря своим талантам продвигают нашу страну за рубежом, добывают победы на международных конкурсах", - так обозначила роль сферы культуры заместитель начальника управления культуры и народного творчества Министерства культуры Надежда Авдей.

Она отметила, что Гродненщина славится своими большими проектами, направленными на сохранение и развитие культурного наследия. Это и восстановление замков, сохранение нематериального культурного наследия, элементы которого включены в Список ЮНЕСКО. "В том числе и благодаря этому о нас знают, к нам приезжают и хотят вернуться в Беларусь', - сказала она.

На сцену сегодня вышли те, для кого она во многом "родной дом". Но выходили они в другом статусе - как герои торжества, которые принимали высокие награды Министерства культуры, Гродненского облисполкома и областного Совета депутатов, управления культуры, профсоюзов за свою творческую работу. 
Среди тех, кто отмечен грамотами, представители десятков коллективов со всей области. А в некоторых из них награждены не один, а сразу несколько работников. К примеру, сотрудники Гродненского историко-археологического музея во главе с директором Юрием Китурко принимали поздравления трижды.

"Для Гродненского государственного историко-археологического музея этот год проходит очень успешно. Посещения наших экспозиций бьют рекорды: весь сезон в гродненские замки стоят очереди, записаться на экскурсию можно только предварительно. В то же время мы активно участвуем в городских, областных, республиканских фестивалях и праздниках, создавая свои локации. Проводим выставки не только в стенах музея, но и на площадках коллег. К примеру, сейчас экспонируются наши коллекции художественного стекла и живописи гродненских художников в Могилеве. Ярко прошла выставка, посвященная белорусским женщинам в нашем музее: мы посмотрели на тему в исторической ретроспективе', - рассказал Юрий Китурко. 

Он отметил брендовое музейное мероприятие "Один день из жизни города", которое ежегодно приглашает гостей окунуться в историческую атмосферу Гродно. В этом году его участники путешествовали во времени в город XII века.  
Инициаторами и во многом организаторами большой части музейных акций выступают молодые сотрудники, подчеркнул директор. "Сегодня молодежь приходит заинтересованная, творческая, с горящими глазами, - подчеркнул он. - На них можно положиться и доверить им будущее нашей культуры".

Сегодняшний праздник в Гродно в этом еще раз убедил, как показал и то, что все поколения работников культуры преданы своему делу. Об этом сказала со сцены начальник управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович, отметив, что именно благодаря этому сфера культуры Гродненщины из года в год в первых рядах в стране.-0-
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