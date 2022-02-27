Цумарев: референдум подводит итог большой работы, которая проводилась в течение года

27 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Референдум подводит итог большой работы, которая проводилась в течение года. Таким мнением с журналистами поделился председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев во время голосования, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня у меня прекрасное настроение. Чувствуется праздничное настроение как на самих участках для голосования, так и в целом у людей. Для меня важно было проголосовать в основной день, потому что референдум подводит итог большой работы, которая была проделана в течение года. Самое главное, что в этой работе принимало участие огромное количество людей, - отметил председатель горисполкома. - Посещая трудовые коллективы, я чувствовал настроение людей и желание принять участие в референдуме. Мы отдаем свои голоса за Основной документ, по которому будем жить долгие годы, который мы передадим следующим поколениям".

Владимир Цумарев выразил уверенность в том, что не только жители Могилева, но и всей республики ответственно подойдут к референдуму.-0-