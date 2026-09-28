Центр аллергологии и иммунологии открылся в клинике ВГМУ

28 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В клинике Витебского государственного медицинского университета (ВГМУ) состоялось торжественное открытие Центра аллергологии и иммунологии, передает корреспондент БЕЛТА."Сегодняшнее открытие центра иммунологии и аллергологии - это доказательство связи науки и практики, потому что специалисты, которые придут сюда работать, - одни из ведущих в нашей республике, не только в Витебской области. Эти специалисты решают очень актуальную задачу, потому что проблемы аллергологии и иммунологии очень остро сегодня стоят, достаточно большое число жителей региона страдает от них", - отметил ректор вуза Алексей Чуканов.Как отметила профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии с курсом ФПК и ПК ВГМУ, руководитель Центра аллергологии и иммунологии Оксана Ищенко, этот центр объединит большой клинический опыт сотрудников и современные научные разработки, международные стандарты. "Этот опыт позволит нам внедрить все то лучшее, что есть в мире. В наш центр может обращаться любой житель республики. Для этого не нужно направление. Мы принимаем и детей, и взрослых. Аллергологическая, иммунологическая помощь будет разделена на определенные потоки. У нас есть свой процедурный кабинет, где мы будем выполнять специфическое обследование. Это будет амбулаторная помощь. Со временем, возможно, расширимся", - уточнила она.Доцент кафедры клинической аллергологии и иммунологии с курсом ФПК и ПК вуза, кандидат медицинских наук Ирина Щурок рассказала, что в центре будут работать специалисты, имеющие высшую и первую квалификационную категории. "Уникальность заключается в том, что все то, что мы смогли разработать в рамках нашей витебской научной иммунологической школы, все то, что утверждено Министерством здравоохранения, мы можем реализовать в реальной клинической практике. Всестороннее обследование, то, которое недоступно в других медицинских учреждениях, мы сможем применить в рамках нашей клиники ВГМУ, в рамках нашего центра. Одна из последних разработок, которая была осуществлена в рамках гранта Президента, - разработка методов диагностики аллергий на компоненты вакцин. Тем пациентам, у которых ранее были аллергические реакции, мы сможем подобрать безопасную для них вакцину. Еще одним из современных направлений является диагностика аллергии на металлы, нигде в республике провести такое тестирование на данный момент не представляется возможным. Методика была разработана у нас на кафедре, утверждена Министерством здравоохранения. Используя последние мировые научные данные, мы можем внедрить это в реальную практику", - сказала Ирина Щурок.-0-