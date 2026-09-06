Трудовая дисциплина, профилактика хищений. Милиция Гомельской области проводит рейды на предприятиях АПК

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На выходных мобильные рейдовые группы УВД, в состав которых вошли сотрудники УБЭП, УГАИ и УОПП, провели масштабные мониторинги объектов АПК в нескольких районах Гомельской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД облисполкома.



На особом контроле было обеспечение экономической безопасности, укрепление дисциплины и сохранность государственного имущества в период сельскохозяйственных работ. Каждая служба отработала свой четкий сектор задач.



Оперативники БЭП сосредоточили внимание на пресечении хищений и бесхозяйственности. В условиях проходящей уборочной кампании главной целью оперативников стало обеспечение полной сохранности нового урожая. Кроме того, на особом контроле - законность хранения и строгость учета горюче-смазочных материалов. Милиционеры тщательно сверили отчетные документы, фиксирующие реальный расход топлива, и проверили фактические остатки в баках техники и на складах.



Представители службы профилактики оценили общую безопасность и техническую укрепленность мест хранения товарно-материальных ценностей. Особое внимание уделили исправности замков, освещению территорий в темное время суток и качеству работы сторожевой охраны. С работниками хозяйств проведены дополнительные инструктажи о недопустимости халатности на рабочих местах.



Инспекторы ГАИ проверили готовность и законность участия транспорта в дорожном движении. Под строгий контроль попали наличие и своевременность прохождения государственного техосмотра, техническое состояние машин при выходе на линию, обязательное прохождение водителями предрейсового медицинского контроля.



Комплексные рейдовые мероприятия на объектах АПК региона продолжаются. Главная цель таких мониторингов - не просто зафиксировать нарушения, а упредить правонарушения и обеспечить бесперебойную, безопасную работу аграрного сектора, отметили в УВД.-0-