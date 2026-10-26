"Трудоустроил" двух человек. Иностранец обвиняется в организации незаконной миграции

26 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомеля направила в суд уголовное дело по обвинению иностранного гражданина в организации незаконной миграции, совершенной повторно и должностным лицом с использованием служебных полномочий. Об этом сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.





Обвиняемый - директор и учредитель общества с ограниченной ответственностью по розничной торговле продуктами питания и напитками. С марта 2025 года по апрель 2026 года мужчина организовал и руководил деятельностью по незаконному пребыванию на территории Беларуси иностранных граждан. В мае прошлого года по договоренности с 46-летним иностранцем он обеспечил составление для него фиктивного трудового договора. Мужчину приняли на работу поваром 4-го разряда до конца 2025 года. Договор был подписан обвиняемым и скреплен оттиском печати юридического лица.





"Иностранный гражданин, собрав необходимые документы, в том числе подложный трудовой договор, предоставил их в подразделение по гражданству и миграции МВД. С учетом того, что все требования миграционного законодательства были соблюдены, ему выдали разрешение на временное пребывание и проживание в Беларуси", - рассказали в прокуратуре.





В конце 2025 года трудовой иммигрант, действуя по аналогичной схеме, получил возможность находиться в стране до конца 2026 года. В ноябре 2025 года обвиняемый "помог" другому 37-летнему иностранному гражданину получить от миграционных служб разрешение на временное пребывание и проживание на территории Беларуси.





Мужчина признал свою вину в полном объеме.





"Уголовное дело находилось в производстве Гомельского городского отдела СК. После изучения материалов дела в прокуратуре согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.371-1 УК", - отметили в прокуратуре. Ранее избранную в отношении обвиняемого меру пресечения - заключение под стражу - прокурор оставил без изменения.-0-