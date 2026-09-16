16 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Трое подростков в Гродненском районе устроили зацепинг на дизель-поезде. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
Как рассказали в ведомстве, в начале сентября на остановочном пункте "Гибуличи" произошел инцидент, который мог закончиться трагедией. Трое несовершеннолетних в возрасте 14 и 15 лет сели в дизель-поезд сообщением Гродно - Брузги на одной из станций города. Билеты они купили у кассира и доехали до станции "Гибуличи".
Затем подростки решили залезть на автосцепное устройство поезда. Подобрав момент ребята пошли в хвост состава и стали взбираться на сцепку во время посадки и высадки пассажиров. Когда поезд начал движение, помощник машиниста при обследовании хвостовой части состава заметил подозрительное движение. Он немедленно сообщил об этом машинисту, после чего поезд экстренно остановили.
В итоге 15-летнего парня сняли с автосцепки и передали сотрудникам ОВД Гродненского райисполкома. А двое его 14-летних друзей убежали, однако их личности вскоре были установлены.
В милиции обратили внимание, что в отношении "зацеперов" закон предусматривает сразу несколько видов административной ответственности.-0-
Регионы
16 сентября 2026, 16:43
Трое подростков в Гродненском районе устроили зацепинг на дизель-поезде
Фото УВД Гродненского облисполкома
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