16 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Трое подростков в Гродненском районе устроили зацепинг на дизель-поезде. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.



Как рассказали в ведомстве, в начале сентября на остановочном пункте "Гибуличи" произошел инцидент, который мог закончиться трагедией. Трое несовершеннолетних в возрасте 14 и 15 лет сели в дизель-поезд сообщением Гродно - Брузги на одной из станций города. Билеты они купили у кассира и доехали до станции "Гибуличи".



Затем подростки решили залезть на автосцепное устройство поезда. Подобрав момент ребята пошли в хвост состава и стали взбираться на сцепку во время посадки и высадки пассажиров. Когда поезд начал движение, помощник машиниста при обследовании хвостовой части состава заметил подозрительное движение. Он немедленно сообщил об этом машинисту, после чего поезд экстренно остановили.



В итоге 15-летнего парня сняли с автосцепки и передали сотрудникам ОВД Гродненского райисполкома. А двое его 14-летних друзей убежали, однако их личности вскоре были установлены.



В милиции обратили внимание, что в отношении "зацеперов" закон предусматривает сразу несколько видов административной ответственности.-0-