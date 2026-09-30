



Жертвы обмана при попытке арендовать авто через мессенджеры обратились в Московское РУВД столицы. Их истории схожи: в тематических чатах одного из мессенджеров они откликнулись на объявления об аренде машин по привлекательным ценам. Обязательным условием бронирования выбранного транспортного средства была предоплата.





К примеру, 22-летний водитель такси перевел 100 рублей за автомобиль Tesla. "Спустя время мошенник под надуманным предлогом дополнительно потребовал еще $50, однако получил отказ. Был готов вернуть предоплату и запросил реквизиты банковской карты для перевода. Однако деньги так и не поступили, а связь с ними прервалась", - рассказали в милиции.





Аналогичным образом пострадали еще двое минчан: 23-летний молодой человек перевел 150 рублей за аренду Volkswagen, а 33-летний житель столицы заплатил 180 рублей за Mazda. После получения предоплаты "арендодатели" также переставали выходить на связь, блокировали пользователей или открыто заявляли об отказе возвращать средства.





По этим фактам возбуждены уголовные дела.





"Не переводите денежные средства незнакомцам до личной встречи, осмотра автомобиля и заключения договора аренды. Проверяйте информацию об арендодателе и не доверяйте сомнительным объявлениям с заниженной стоимостью услуг. Никогда не передавайте данные своих банковских карт (включая коды из СМС и полные реквизиты) третьим лицам", - напомнили основные правила безопасности в ГУВД.-0-

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое минчан столкнулись с мошенничеством при аренде автомобиля, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.